РПЛ. «Краснодар» победил «Крылья Советов» и вышел на первое место, в матче шесть голов

Да, вот это был махач!
По моему, любой адекватный болельщик, если не идет упорная борьба за лидерство и после своего клуба, поддерживает Краснодар. Вообще сам этот проект притягивает симпатию.
Удачи Быкам и спасибо за интересный вечер!
Завершился матч девятого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов». Хозяева победили, забив четыре гола.
Дебютный гол за южан забил полузащитник Кристоффер Ольссон. Благодаря трем очкам «Краснодар» возглавил турнирную таблицу.
Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур
Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 4:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Соболев, 12; 1:1 – Сулейманов, 16; 2:1 – Ольссон, 48; 3:1 – Вандерсон, 57; 4:1 – Ари, 67 (с пенальти); 4:2 – Антон, 75 (с пенальти).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Камболов (Уткин, 61), Ольссон, Вилена, Вандерсон, Ари (Игнатьев, 69), Сулейманов.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров (Терехов, 61), Чернов, Карпов, Полуяхтов, Гацкан, Тимофеев (Антон, 67), Кабутов (Радонич, 80), Зиньковский, Канунников, Соболев.
Предупреждения: Камболов, 45+3; Мартынович, 50; Спайич, 74; Вилена, 81 – Кабутов, 34; Гацкан, 66.