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    РПЛ. «Краснодар» победил «Крылья Советов» и вышел на первое место, в матче шесть голов

    Завершился матч девятого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов». Хозяева победили, забив четыре гола.

    Дебютный гол за южан забил полузащитник Кристоффер Ольссон. Благодаря трем очкам «Краснодар» возглавил турнирную таблицу.

    Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

    Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 4:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Соболев, 12; 1:1 – Сулейманов, 16; 2:1 – Ольссон, 48; 3:1 – Вандерсон, 57; 4:1 – Ари, 67 (с пенальти); 4:2 – Антон, 75 (с пенальти).

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Камболов (Уткин, 61), Ольссон, Вилена, Вандерсон, Ари (Игнатьев, 69), Сулейманов.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров (Терехов, 61), Чернов, Карпов, Полуяхтов, Гацкан, Тимофеев (Антон, 67), Кабутов (Радонич, 80), Зиньковский, Канунников, Соболев.

    Предупреждения: Камболов, 45+3; Мартынович, 50; Спайич, 74; Вилена, 81 – Кабутов, 34; Гацкан, 66.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3311

      Yev 2 минуты назад

      Да, вот это был махач!
      По моему, любой адекватный болельщик, если не идет упорная борьба за лидерство и после своего клуба, поддерживает Краснодар. Вообще сам этот проект притягивает симпатию.
      Удачи Быкам и спасибо за интересный вечер!

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      Рейтинг: +2813

      AtticusFinch 5 минут назад

      В Барселоне 16 летний пацан играет в основе -а эти дебилы в Краснодаре 19 летнего Шапи только додумались в матче с Порту в основе выпустить))и сейчас )))

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      Рейтинг: +279

      Кузьмич на трибуне 10 минут назад

      Очень интересная игра. Краснодар использовал те моменты , которые создал. Сафонище красавчик-потащил пенальти. В общем молодцы ребята. Будет интересно посмотреть их иру на выезде с Базелем и потом на выезде с ЦСКА . Две игры, которые крайне важны во всех отношениях.

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      Рейтинг: +58

      Вальдемар IV > Кузьмич на трибуне 9 минут назад

      неважных игр нет, потому что потери с аутсайдерами в основном и сказываются в итоге

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      Рейтинг: +1275

      Фан666 16 минут назад

      Пусть краснодар будет чемпионом

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      Рейтинг: +5197

      GoLenaStop 19 минут назад

      Крылья Советов и Краснодар - спасибо за настоящий футбол.
      Удачи в атаке , бить и забивать! Так играть!
      С уважением.

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      Рейтинг: +12044

      slavutiq70 20 минут назад

      С Победой Краснодар!!!!!

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      Рейтинг: +58

      Вальдемар IV 20 минут назад

      карась дорвался до вара

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