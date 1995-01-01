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    Соболев догнал Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ

    В матче 9-го тура РПЛ форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев поразил ворота «Краснодара».

    Теперь в активе 22-летнего футболиста семь забитых мячей. Он догнал в списке лучших бомбардиров лиги нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова.

    • В тройку голеадоров РПЛ также входит Артем Дзюба из «Зенита». На его счету пять голов.
    • Шомуродов в понедельник может вновь обойти конкурентов, если забьет «Ахмату».

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3037

      paracetamol 11 минут назад

      Соболеву надо 4 забивать в каждом матче, чтобы в ничью сгонять с такой защитой. И куда Монтенегра смотрит?

      0
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      Рейтинг: +294

      Serega 68 40 минут назад

      Артем ты читатель

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    • ...
      Рейтинг: +2914

      TOL47 42 минуты назад

      Пенпльти бить учись, пробей нормально и обогнал бы

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