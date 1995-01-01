Соболев догнал Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ

В матче 9-го тура РПЛ форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев поразил ворота «Краснодара».

Теперь в активе 22-летнего футболиста семь забитых мячей. Он догнал в списке лучших бомбардиров лиги нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова.