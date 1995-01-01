Соболев догнал Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ

Соболеву надо 4 забивать в каждом матче, чтобы в ничью сгонять с такой защитой. И куда Монтенегра смотрит?
В матче 9-го тура РПЛ форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев поразил ворота «Краснодара».
Теперь в активе 22-летнего футболиста семь забитых мячей. Он догнал в списке лучших бомбардиров лиги нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова.
- В тройку голеадоров РПЛ также входит Артем Дзюба из «Зенита». На его счету пять голов.
- Шомуродов в понедельник может вновь обойти конкурентов, если забьет «Ахмату».