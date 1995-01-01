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    РПЛ. «Оренбург» благодаря пенальти на 89 минуте победил «Рубин» и покинул последнее место

    В девятом туре РПЛ встретились «Оренбург» и «Рубин». Хозяева забили первыми, но вскоре пропустили.

    Благодаря победе оренбуржцы покинули последнее место в таблице, оказавшись на 13 строчке. «Рубин» остался десятым.

    Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

    Оренбург – Рубин (Казань) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Алвеш, 49; 1:1 – Башкиров, 53; 2:1 – Кулишев, 89 (с пенальти).

    «Оренбург»: Климович, Сиваков, Терехов, Зотов, Козлов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Алвеш (Галаджан, 83), Скофлек (Фамейе, 66), Деспотович (Кулишев, 87).

    «Рубин»: Дюпин, Плиев, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров (Кварацхелия, 80), Могилевец, Ташаев, Игорь Коновалов, Зуев, Марков (Кьяртанссон, 73).

    Предупреждения: Скофлек, 13; Аюпов, 78 – Башкиров, 56; Степанов, 59; Уремович, 88; Плиев, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: +495

      Mister_Tomsk 8 минут назад

      2 и 3 очка от зон фнл... ух рубин, чувствую не твой это нынче сезон. ох не твой.

      0
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      Рейтинг: +33563

      MaxRnD 15 минут назад

      Артёму Кулишеву не в футбол играть надо, а во МХАТ поступать. Актёрище .. Доставил даже не эпизод с пенальти, а эпизод чуть позже, когда он после столкновения упал, перевернулся на живот и аж ножками засучил, пытаясь обратить на себя внимание и потянуть время.... Ну, просто красава, Станиславский бы сказал в такой ситуации: "ВЕРЮ .... !" ))))

      1
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      Рейтинг: +2747

      Рубинище 17 минут назад

      Игра смотрелась на одном дыхании. Ошибок, конечно, полно у нас, обрезы, пасы сопернику-ужас конечно. Квичу надо было в старте выпускать. пендаль не обязательный. .

      1
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      Рейтинг: +1631

      anjaneri 20 минут назад

      Пенальти на последних минутах всегда вызывает подозрения ... Надеюсь, о-буржане забили чистый пенальти...

      2
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      Рейтинг: +2747

      Рубинище > anjaneri 8 минут назад

      Такие пенки можно в каждом матче давать, после каждого углового, стандарта.

      1
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      Рейтинг: +33563

      MaxRnD > Рубинище 2 минуты назад

      Как только Кулишев почувствовал сзади натяжение майки, то рухнул сразу же, как пулей сраженный ))

      0
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      Рейтинг: +239

      Spinorr 31 минуту назад

      Сколько можно!!!
      Что решили всех аутсайдеров очками снабдить!
      Нас то кто потом будет снабжать? Зенит и Спартак?

      1
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      Рейтинг: +1380

      compka 31 минуту назад

      левый пенальти

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