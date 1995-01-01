РПЛ. «Оренбург» благодаря пенальти на 89 минуте победил «Рубин» и покинул последнее место

2 и 3 очка от зон фнл... ух рубин, чувствую не твой это нынче сезон. ох не твой.
В девятом туре РПЛ встретились «Оренбург» и «Рубин». Хозяева забили первыми, но вскоре пропустили.
Благодаря победе оренбуржцы покинули последнее место в таблице, оказавшись на 13 строчке. «Рубин» остался десятым.
Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур
Оренбург – Рубин (Казань) – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Алвеш, 49; 1:1 – Башкиров, 53; 2:1 – Кулишев, 89 (с пенальти).
«Оренбург»: Климович, Сиваков, Терехов, Зотов, Козлов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Алвеш (Галаджан, 83), Скофлек (Фамейе, 66), Деспотович (Кулишев, 87).
«Рубин»: Дюпин, Плиев, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров (Кварацхелия, 80), Могилевец, Ташаев, Игорь Коновалов, Зуев, Марков (Кьяртанссон, 73).
Предупреждения: Скофлек, 13; Аюпов, 78 – Башкиров, 56; Степанов, 59; Уремович, 88; Плиев, 90.