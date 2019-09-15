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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Материалы

Оренбург - Рубин

15.09.2019, Воскресенье, 14:00 мск Ростоши, стадион Газовик Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 9 тур Оренбург - Рубин
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
3 мая, пятница 16:30 Рубин 2:0 Оренбург
13 тур
5 ноября, понедельник 14:00 Оренбург 1:0 Рубин
Россия. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
20 сентября, среда 15:00 Оренбург 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
19 тур
11 марта, суббота 16:30 Рубин 0:0 Оренбург
5 тур
27 августа, суббота 13:00 Оренбург 1:1 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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