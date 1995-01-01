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    РПЛ. ЦСКА благодаря голу Бистровича в большинстве победил идущий последним «Тамбов»

    ЦСКА в девятом туре РПЛ встретился с занимающим последнее место «Тамбовом». В последние десять минут победу москвичам принес хорват Кристиян Бистрович.

    Во втором тайме пенальти не забил Федор Чалов. На 72 минуте «Тамбов» остался в меньшинстве после того как Валерий Чуперка в течение 60 секунд получил две желтые карточки.

    У ЦСКА в начале второго тайма травму получил защитник Седрик Гогуа. Его купили летом у «Тамбова».

    Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

    Тамбов – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Бистрович, 84; 0:2 – Магнуссон, 90+2.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов (Часовских, 88), Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Аппаев (Хосонов, 82), Костюков (Карасев, 78), Мелкадзе.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа (Шарлия, 48), Ахметов (Бистрович, 84), Кучаев (Сантос, 79), Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.

    Предупреждения: Чуперка, 72 – Гогуа, 19; Обляков, 44.

    Удаления: Чуперка, 72 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии43
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      Рейтинг: +499

      Сенситив 9 минут назад

      поведать вам хочу о драме,
      где билися волки с конями.
      волчару, взял, судейка удалил,
      и тут же конь победный гол забил,
      как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +487

      dimag 12 минут назад

      Всех болел ЦСКА с победой!!! Лучшая команда европейского рейтинга десятилетия(IFFHS) 44 место в Европе, подтвердила свой класс!!!(Зенит-52е место,Локо-75е,Спам-87е.)

      1
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      Рейтинг: +1263

      Фан666 20 минут назад

      А чалов нулевый, ну и форвард

      0
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      Рейтинг: +1263

      Фан666 23 минуты назад

      Гогу жалко. А так ЦСКА вообще не впечатляет, как и все русские команды

      0
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      Рейтинг: +9604

      vladimir-7 > Фан666 19 минут назад

      ЦСКА бережет силы на игру в ЛЕ

      1
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      Рейтинг: +147

      Patriot58 30 минут назад

      Вот и Вилков туда же - за Москалевым и Ко...

      1
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      Рейтинг: +3014

      BarStep 32 минуты назад

      По ходу у Чалова просматривается синдром Азмуна -19.. Насколько обои были хороши в прошлом сезоне, настолько неубедительны в начале этого..

      1
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      Рейтинг: +63

      Суворов_лучший 34 минуты назад

      чего то судью то не назвали? А? Гинер идет по пути спама в первых трех турах, где он быне взял ни Одного очка? Игры нет, так судьи и бабки есть!!! И три очка в кармане! Ау, Егоров!!!

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      Рейтинг: +33578

      MaxRnD 34 минуты назад

      Вилков отсудил отвратительно., но два точных дальних удара ЦСКА в концовке игры спасли его задницу от очередного скандала

      1
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      Рейтинг: +262

      Из Твери Леха 40 минут назад

      Пенальти, удаление, 0 игры и победа. Армейская классика. Сам матч просто дерьмо.

      1
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      Рейтинг: +487

      dimag 41 минуту назад

      Я конечно понимаю , Матч ТВ, все болелы смотрят 85 минут- Зенит,Краснодар, Ростов, Локо и Спартак и тут БАЦ - 2:0 в пользу ЦСКА...обидно им конечно...

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