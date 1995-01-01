РПЛ. ЦСКА благодаря голу Бистровича в большинстве победил идущий последним «Тамбов»

ЦСКА в девятом туре РПЛ встретился с занимающим последнее место «Тамбовом». В последние десять минут победу москвичам принес хорват Кристиян Бистрович.

Во втором тайме пенальти не забил Федор Чалов. На 72 минуте «Тамбов» остался в меньшинстве после того как Валерий Чуперка в течение 60 секунд получил две желтые карточки.

У ЦСКА в начале второго тайма травму получил защитник Седрик Гогуа. Его купили летом у «Тамбова».

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Тамбов – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Бистрович, 84; 0:2 – Магнуссон, 90+2.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов (Часовских, 88), Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Аппаев (Хосонов, 82), Костюков (Карасев, 78), Мелкадзе.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа (Шарлия, 48), Ахметов (Бистрович, 84), Кучаев (Сантос, 79), Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.

Предупреждения: Чуперка, 72 – Гогуа, 19; Обляков, 44.

Удаления: Чуперка, 72 (вторая ж.к.) – нет.

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