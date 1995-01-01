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    Кононов: «Почему не могу смотивировать «Спартак»? Если я не буду мотивировать, игры вообще не будет!»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на встрече с болельщиками ответил на вопрос о мотивации футболистов. Специалист не согласен, что у него не получается влиять на игроков.

    – Почему вы не можете смотивировать команду так, чтобы она грызла газон?

    – Я мотивирую команду, если я не буду мотивировать, то игры вообще не будет!

    • Москвичи в РПЛ идут шестыми.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).
    • Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

    Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2216

      JTherry 1 минуту назад

      игра такая, что искры летят из-под бутс, и "газон весь сгрызли" на Арене, только вот болельщики недовольны, что результатов нет

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      Рейтинг: +785

      AHTUNGBOL 3 минуты назад

      Карпин бы смотивировал..

      0
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      Рейтинг: +3561

      nik55 3 минуты назад

      а разве игра есть ????????????

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