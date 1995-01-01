Кононов: «Почему не могу смотивировать «Спартак»? Если я не буду мотивировать, игры вообще не будет!»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на встрече с болельщиками ответил на вопрос о мотивации футболистов. Специалист не согласен, что у него не получается влиять на игроков.

– Почему вы не можете смотивировать команду так, чтобы она грызла газон?

– Я мотивирую команду, если я не буду мотивировать, то игры вообще не будет!

Москвичи в РПЛ идут шестыми.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).

Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно