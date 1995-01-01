Кононов: «Почему не могу смотивировать «Спартак»? Если я не буду мотивировать, игры вообще не будет!»

игра такая, что искры летят из-под бутс, и "газон весь сгрызли" на Арене, только вот болельщики недовольны, что результатов нет
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на встрече с болельщиками ответил на вопрос о мотивации футболистов. Специалист не согласен, что у него не получается влиять на игроков.
– Почему вы не можете смотивировать команду так, чтобы она грызла газон?
– Я мотивирую команду, если я не буду мотивировать, то игры вообще не будет!
- Москвичи в РПЛ идут шестыми.
- В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).
- Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.
Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно