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    Калошин: «С марта 2020 года VAR ожидается на всех матчах РПЛ»

    Руководитель проекта по внедрению VAR в России Игорь Калошин рассказал о ходе подготовки судей к работе с системой видеоповторов. Специалист отметил, что с марта следующего года видеопросмотрами будут пользоваться на каждом матче российской Премьер-лиги.

    «Так как по текущему плану с 1 марта 2020 года VAR ожидается на всех матчах РПЛ, то делается всe, что от нас зависит, чтобы необходимое число арбитров и видеоассистентов успешно прошли подготовку и испытания для получения допуска ИФАБ к live-соревновательным матчам.

    Много теоретических и практических занятий, тренажeры, тренировочные короткие и полноценные матчи — всe это предстоит пройти за оставшиеся 5,5 месяцев. Со следующей группой арбитров (кто ещe не начинал проходить обучение в рамках проекта VAR) в ближайшие недели начнeтся подготовка с нуля. Конечно, для получения лицензии ИФАБ многое зависит и от самих судей: насколько будет высоким качество их работы, интеллектуальный уровень, желание учиться, серьeзность подхода, стремление к единой трактовке ключевых моментов и так далее. Надеюсь, что к началу весенней части сезона подавляющее большинство арбитров справятся на отлично со всеми экзаменами», – отметил Калошин.

    • Впервые система VAR в России была применена в апреле 2019 года на матче Кубка России «Локомотив»«Ростов» (2:2).
    • С сезона-2019/20 видеопросмотры используются на одной-двух встречах РПЛ в рамках одного тура.

    Источник: «Чемпионат»

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