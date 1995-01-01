Цорн: «В «Спартаке» будет должность главного скаута. Пока не могу назвать этого человека»

Нужно с папой посоветоваться.
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, что грядут изменения в управлении клубом – вводится должность главного скаута. Кто на нее будет назначен, функционер не ответил.
– У нас будет человек на позиции главного скаута, который будет вести футболистов и участвовать в трансферах. При такой схеме, если я активно уже занимаюсь темой, спортивный директор будет лишним.
— Можете назвать этого человека?
— Пока нет.
— Россиянин или иностранец?
— Посмотрим.
- Цорн работает в «Спартаке» меньше года.
- Москвичи в РПЛ идут шестыми.
- Завтра, 14 сентября, «Спартак» дома сыграет с «Уралом».