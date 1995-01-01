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    Цорн: «В «Спартаке» будет должность главного скаута. Пока не могу назвать этого человека»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, что грядут изменения в управлении клубом – вводится должность главного скаута. Кто на нее будет назначен, функционер не ответил.

    – У нас будет человек на позиции главного скаута, который будет вести футболистов и участвовать в трансферах. При такой схеме, если я активно уже занимаюсь темой, спортивный директор будет лишним.

    — Можете назвать этого человека?

    — Пока нет.

    — Россиянин или иностранец?

    — Посмотрим.

    • Цорн работает в «Спартаке» меньше года.
    • Москвичи в РПЛ идут шестыми.
    • Завтра, 14 сентября, «Спартак» дома сыграет с «Уралом».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9566

      vladimir-7 1 час назад

      Нужно с папой посоветоваться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      Борат 1 час назад

      это будет сын лапочкина

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19893

      oyabun 1 час назад

      Уважаемый Томас. Я идеально подхожу под эту должность - люблю кататься по миру, наблюдать за игрой футболистов и давать им оценку )))

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    • ...
      Рейтинг: +5264

      Сильвербой 1 час назад

      Все правильно, больше должностей всяких и разных, прехлебателей надо кормить!!!

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