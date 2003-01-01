Главные новости дня. Сборная России – самая результативная команда отбора ЧЕ-2020, Дринкуотера избили возле ночного клуба

Беспроигрышная серия сборной Косово достигла 15 матчей.
Дринкуотера избили возле ночного клуба. Футболист пропустит не менее месяца.
Андорра впервые за 20 лет пропустила в официальном матче позже 64 минуты.
Сборная России – самая результативная команда отбора ЧЕ-2020 после пяти туров.
Семак: «Очень бы хотел возвращения Кокорина. Он – мечта любого тренера».
Спонсор «Ювентуса» в три раза увеличит отчисления клубу из-за Роналду.
Венгер: «В 2003 году «Арсенал» выходил на Месси».
Фернандо – о задержании водителя с наркотиками: «Лекарство предназначалось для моего тестя».
Пике: «Слухи о трансфере Неймара влияли на игроков «Барселоны». Мы не могли сосредоточиться».
Селихов получил повреждение во время подготовки к матчу. Вратарь вчера вернулся в общую группу