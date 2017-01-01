Пике: «Слухи о трансфере Неймара влияли на игроков «Барселоны». Мы не могли сосредоточиться»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заметил, что летние слухи о трансфере нападающего «ПСЖ» Неймара в Каталонию отвлекали футболистов. Как дал понять на текущей неделе Хавьер Тебас, бразилец остался во Франции ввиду своих требований.

«Слухи по поводу Неймара влияли на наших футболистов. Мы не могли сосредоточиться на главной цели, победах. Думаю, у бразильца будет все хорошо в «ПСЖ». Посмотрим, что будет дальше. В «Барселоне» Неймар был счастлив», – цитирует Пике сайт Джанлуки Ди Марцио.