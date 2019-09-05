Президент Ла Лиги Тебас – о срыве трансфера Неймара в «Барселону»: «Если игрок не снизит требования, он закончит карьеру в «ПСЖ»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал срыв трансфера нападающего «ПСЖ» Неймара в «Барселону». Сам футболист расстроился, что остался в парижском клубе.

«Будет хорошо, если Неймар когда-нибудь вернется в нашу лигу. Ничего страшного, если этого и не случится. Ла Лига все равно развивается. Переход бразильца в «ПСЖ» случился по внерыночной цене, поэтому его не могут продать по такой же стоимости. Если Неймар не снизит свои требования, он закончит карьеру в «ПСЖ», – считает Тебас, чьи слова приводит AS.