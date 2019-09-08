Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Спонсор «Ювентуса» в три раза увеличит отчисления клубу из-за Роналду

    Титульный спонсор «Ювентуса» вскоре подпишет новый контракт с клубом. Согласно ему, отчисления туринцам увеличатся с 16 миллионов евро в год до 50, пишет Tuttosport.

    Увеличение связано с имиджевыми успехами «Ювентуса» – в нем играет Криштиану Роналду. С его приходом выросло количество подписчиков клуба в социальных сетях – потенциальных рекламных площадках.

    • «Ювентус» уже договорился о подписании нового контракта с производителем спортивной экипировки.
    • Туринцы выиграли восемь последних сезонов чемпионата Италии.
    • За это время «Ювентус» ни разу не выиграл Лигу чемпионов.

    Источник: Tuttosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73641
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru