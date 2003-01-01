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    Венгер: «В 2003 году «Арсенал» выходил на Месси»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что в прошлом десятилетии британцы могли заполучить нынешнего форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Француз сожалеет, поскольку сделка не состоялась.

    «Приходится жить с сожалением о неудачных сделках. Когда «Арсенал» в 2003 году подписал Сеска Фабрегаса, мы выходили на контакт с Месси. В то время мы могли создавать команды из таких футболистов. С Лионелем мы создали бы отличную команду. Он решил остаться в Испании, и сейчас он неприкасаем как игрок», – сказал Венгер beIN Sports.

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе» и выиграл с командой 34 трофея.
    • По словам президента «Барселоны», футболист не собирается выступать за другой клуб.
    • В текущем сезоне Месси не сыграл ни разу из-за травмы.

    Источник: beIN Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8027

      KLIM777 1 час назад

      опять это старческие воспоминания, могли не могли.

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