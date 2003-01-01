Венгер: «В 2003 году «Арсенал» выходил на Месси»

опять это старческие воспоминания, могли не могли.
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что в прошлом десятилетии британцы могли заполучить нынешнего форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Француз сожалеет, поскольку сделка не состоялась.
«Приходится жить с сожалением о неудачных сделках. Когда «Арсенал» в 2003 году подписал Сеска Фабрегаса, мы выходили на контакт с Месси. В то время мы могли создавать команды из таких футболистов. С Лионелем мы создали бы отличную команду. Он решил остаться в Испании, и сейчас он неприкасаем как игрок», – сказал Венгер beIN Sports.
- Месси всю карьеру провел в «Барсе» и выиграл с командой 34 трофея.
- По словам президента «Барселоны», футболист не собирается выступать за другой клуб.
- В текущем сезоне Месси не сыграл ни разу из-за травмы.