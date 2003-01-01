Венгер: «В 2003 году «Арсенал» выходил на Месси»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что в прошлом десятилетии британцы могли заполучить нынешнего форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Француз сожалеет, поскольку сделка не состоялась.

«Приходится жить с сожалением о неудачных сделках. Когда «Арсенал» в 2003 году подписал Сеска Фабрегаса, мы выходили на контакт с Месси. В то время мы могли создавать команды из таких футболистов. С Лионелем мы создали бы отличную команду. Он решил остаться в Испании, и сейчас он неприкасаем как игрок», – сказал Венгер beIN Sports.