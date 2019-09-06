Президент «Барселоны»: «Месси не собирается выступать за другой клуб»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал слухи, согласно которым капитан каталонской команды Лионель Месси может сменить клуб.

«Это правда, что Месси может покинуть «Барселону» до окончания сезона-2020/21. У него есть право завершить карьеру или перейти в другой клуб. Аналогичные условия были прописаны в контрактах Хави, Андреса Иньесты и Карлеса Пуйоля. Но я не волнуюсь по этому поводу, потому что Лионель очень предан «Барселоне». Он не собирается выступать за другой клуб. Не сомневаюсь, что он останется с нами и после сезона-2020/21, когда истечeт срок действия его контракта», – сказал Бартомеу.

Месси всю карьеру провел в «Барсе» и выиграл с командой 34 трофея.

По информации журналиста TNT Sports Мартина Кастильи, 32-летний футболист рассматривает возможность перехода в «Ньюэллс Олд Бойз» в 2020 году.

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