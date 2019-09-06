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    Президент «Барселоны» исключил трансфер Неймара в январе

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что клуб не планирует предпринимать попытки купить нападающего «ПСЖ» Неймара во время зимнего трансферного окна.

    «Зимой Неймар не перейдет в «Барселону». Планирование следующего сезона будет проходить в январе-феврале. Только тогда мы можем вернуться к этому вопросу», – сказал Бартомеу.

    • Минувшим летом «Барса» вела переговоры о возвращении Неймара, но не сумела договориться с «ПСЖ» об условиях сделки.
    • Контракт бразильца с парижским клубом рассчитан до 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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    06.09.2019 23:19
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1676

      SarJr 42 минуты назад

      может и себя самого зимой исключит?))) вообще счастье будет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3304

      dinar7777dinar > SarJr 35 минут назад

      И себя и Вальверде и дембеле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3304

      dinar7777dinar 1 час назад

      И правильно .

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