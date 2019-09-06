Президент «Барселоны» исключил трансфер Неймара в январе

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что клуб не планирует предпринимать попытки купить нападающего «ПСЖ» Неймара во время зимнего трансферного окна.

«Зимой Неймар не перейдет в «Барселону». Планирование следующего сезона будет проходить в январе-феврале. Только тогда мы можем вернуться к этому вопросу», – сказал Бартомеу.