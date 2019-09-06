Президент «Барселоны» исключил трансфер Неймара в январе

может и себя самого зимой исключит?))) вообще счастье будет
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что клуб не планирует предпринимать попытки купить нападающего «ПСЖ» Неймара во время зимнего трансферного окна.
«Зимой Неймар не перейдет в «Барселону». Планирование следующего сезона будет проходить в январе-феврале. Только тогда мы можем вернуться к этому вопросу», – сказал Бартомеу.
- Минувшим летом «Барса» вела переговоры о возвращении Неймара, но не сумела договориться с «ПСЖ» об условиях сделки.
- Контракт бразильца с парижским клубом рассчитан до 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.