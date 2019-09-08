Семак: «Очень бы хотел возвращения Кокорина. Он – мечта любого тренера»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на условно-досрочное освобождение нападающего Александра Кокорина. Игрок был осужден за избиение двух человек в Москве в прошлом году.

«Моя позиция остается прежней – я бы очень хотел возвращения Саши. У него нет контракта на данный момент, и ему выбирать, но я как тренер, конечно, жду не первый год его появления. Этот игрок – один из лучших в России, и иметь такого футболиста в команде – мечта любого тренера», – сказал Семак.

В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины , Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

, и были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.

По данным журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.

Они тоже были в тюрьме, но вернулись в футбол