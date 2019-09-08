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    Семак: «Очень бы хотел возвращения Кокорина. Он – мечта любого тренера»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на условно-досрочное освобождение нападающего Александра Кокорина. Игрок был осужден за избиение двух человек в Москве в прошлом году.

    «Моя позиция остается прежней – я бы очень хотел возвращения Саши. У него нет контракта на данный момент, и ему выбирать, но я как тренер, конечно, жду не первый год его появления. Этот игрок – один из лучших в России, и иметь такого футболиста в команде – мечта любого тренера», – сказал Семак.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • По данным журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.

    Они тоже были в тюрьме, но вернулись в футбол

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1945

      Черкизовский Кот 8 минут назад

      Пытался считать на пальцах тренеров, мечтающих иметь дело с Кокориным. На счёт "раз" (Семак) счёт окончил.

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      Рейтинг: +5206

      Сильвербой 21 минуту назад

      У Семака крыша едет??? Либо была дана команда "целовать в жопу" этого уё...бка!!! Одно из двух, другого варианта облизывания этих дегенератов я не нахожу!!!

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