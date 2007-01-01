Беспроигрышная серия сборной Косово достигла 15 матчей

В матче отбора Евро-2020 сборная Косово на своем поле обыграла Чехию со счетом 2:1.

Косовары не проигрывают в 15 поединках подряд. В последний раз они потерпели поражение 9 октября 2017 года в игре с Исландией.

С тех пор сборная Косово одержала 10 побед и пять раз сыграла вничью.