Беспроигрышная серия сборной Косово достигла 15 матчей

ну молодцы ведь. если бы так и другим народам дали бы свою народ преставлят то было бы очень интересно
В матче отбора Евро-2020 сборная Косово на своем поле обыграла Чехию со счетом 2:1.
Косовары не проигрывают в 15 поединках подряд. В последний раз они потерпели поражение 9 октября 2017 года в игре с Исландией.
С тех пор сборная Косово одержала 10 побед и пять раз сыграла вничью.
- Косово стало членом УЕФА и ФИФА в мае 2016 года.
- В отборочной группе квалификации Евро-2020 косовары занимают второе место, уступая только Англии.