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    Беспроигрышная серия сборной Косово достигла 15 матчей

    В матче отбора Евро-2020 сборная Косово на своем поле обыграла Чехию со счетом 2:1.

    Косовары не проигрывают в 15 поединках подряд. В последний раз они потерпели поражение 9 октября 2017 года в игре с Исландией.

    С тех пор сборная Косово одержала 10 побед и пять раз сыграла вничью.

    • Косово стало членом УЕФА и ФИФА в мае 2016 года.
    • В отборочной группе квалификации Евро-2020 косовары занимают второе место, уступая только Англии.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1270

      x-x-x-x-x 24 минуты назад

      ну молодцы ведь. если бы так и другим народам дали бы свою народ преставлят то было бы очень интересно

      -1
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      Рейтинг: +190

      Milaninho 31 минуту назад

      Вот вам и косовары, не то что наши с миллиардными вложениями и бразильскими легионерами

      1
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    • ...
      Рейтинг: +963

      Boeung777 1 час назад

      Может у них и чемпионат Косово есть!?

      0
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      Рейтинг: +1878

      Masteralex > Boeung777 56 минут назад

      Наивысшая футбольная лига в Косово создана в 1945 году, и за это время поменяла очень много названий. На данный момент в лиге играют 12 команд. Клубы играют друг с другом 3 раза.

      0
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      Рейтинг: +690

      GSmall 1 час назад

      У них на менталитете вся игра строится.Очень сильные духом ребята.За свой клочок земли порвут любого

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