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    Отбор ЧЕ-2020. Голландия добыла волевую победу над Германией, Бельгия, Хорватия и Австрия разгромили соперников

    Завершились еще шесть матчей 5-го тура отбора Евро-2020.

    Победы одержали сборные Голландии, Бельгии, Австрии, Хорватии, Словении и Уэльса.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа C. 5-й тур

    Германия – Голландия – 2:4 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гнабри, 9; 1:1 – де Йонг, 59; 1:2 –Та (в свои ворота), 66; 2:2 – Кроос (с пенальти), 73; 2:3 – Мален, 79; 2:4 – Вейналдум, 90+1.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа E. 5-й тур

    Словакия – Хорватия – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Влашич, 45; 0:2 – Перишич, 47; 0:3 – Петкович, 72; 0:4 – Ловрен, 89.

    Уэльс – Азербайджан – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пашаев (в свои ворота), 26; 1:1 – Мадатов, 59; 2:1 – Бэйл, 84.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа G. 5-й тур

    Австрия – Латвия – 6:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Арнаутович, 7; 2:0 – Сабитцер, 13; 3:0 – Арнаутович (с пенальти), 53; 4:0 – Штейнборс (в свои ворота), 76; 5:0 – Лаймер, 80; 6:0 – Грегоритч, 85.

    Словения – Польша – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Струна, 35; 2:0 – Шпорар, 65.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа I. 5-й тур

    Сан-Марино – Бельгия – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Батшуайи (с пенальти), 43; 0:2 – Мертенс, 57; 0:3 – Шадли, 63; 0:4 – Батшуайи, 90+2.

    Календарь отбора ЧЕ-2020

    Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

    Источник: «Бомбардир»

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    06.09.2019 23:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +152

      teodogat 11 минут назад

      Такие смешные восторги по поводу Голландии, а там все на ошибках немцев сложилось, такие "великие" защитники как Та не только сопернику не мешают забивать, но и сами принимают участие в забивании себе. Тренеришке, случайно выигравшему ЧМ 2014 все таки пора на покой, как такими заменами можно было усилить игру?.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +461

      Makaweli > teodogat 4 минуты назад

      Ты жалок.иди проспись!

      0
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      Рейтинг: +725

      DMитрий 15 минут назад

      Оранжевые опять радуют! ВАЖНЕЙШАЯ победа, фрицев в гостях убрать....уууууххх!

      1
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      Рейтинг: +4921

      BRO_football 29 минут назад

      Бельгия - позор! Всего лишь 4 гола Сан-Марино, я ожидал бОльшего. И в первом тайме всего 1 гол, да и тот с пенальти. Герои матча Мертенс и Шадли. Вышли на замену и почти сразу же забили по голу. Такое ощущение, что Сан-Марино просто не ожидали их выхода и последующей за этим сменой тактики

      1
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      Рейтинг: +1112

      AZ 31 минуту назад

      Ну не лучшие ли??? Нидерланды!!!

      1
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      Рейтинг: +1676

      SarJr 37 минут назад

      вот будет прикольно если германия пролетит мимо че))))))))

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      Рейтинг: +3304

      dinar7777dinar 44 минуты назад

      2 привоза по сути от переоцененки де лихта . Голландия огонь.

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      Рейтинг: +8006

      KLIM777 53 минуты назад

      Поляки черти запороли ставку.

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