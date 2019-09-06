Отбор ЧЕ-2020. Голландия добыла волевую победу над Германией, Бельгия, Хорватия и Австрия разгромили соперников

Завершились еще шесть матчей 5-го тура отбора Евро-2020.

Победы одержали сборные Голландии, Бельгии, Австрии, Хорватии, Словении и Уэльса.

Отбор ЧЕ-2020. Группа C. 5-й тур

Германия – Голландия – 2:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Гнабри, 9; 1:1 – де Йонг, 59; 1:2 –Та (в свои ворота), 66; 2:2 – Кроос (с пенальти), 73; 2:3 – Мален, 79; 2:4 – Вейналдум, 90+1.

Отбор ЧЕ-2020. Группа E. 5-й тур

Словакия – Хорватия – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Влашич, 45; 0:2 – Перишич, 47; 0:3 – Петкович, 72; 0:4 – Ловрен, 89.

Уэльс – Азербайджан – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Пашаев (в свои ворота), 26; 1:1 – Мадатов, 59; 2:1 – Бэйл, 84.

Отбор ЧЕ-2020. Группа G. 5-й тур

Австрия – Латвия – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Арнаутович, 7; 2:0 – Сабитцер, 13; 3:0 – Арнаутович (с пенальти), 53; 4:0 – Штейнборс (в свои ворота), 76; 5:0 – Лаймер, 80; 6:0 – Грегоритч, 85.

Словения – Польша – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Струна, 35; 2:0 – Шпорар, 65.

Отбор ЧЕ-2020. Группа I. 5-й тур

Сан-Марино – Бельгия – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Батшуайи (с пенальти), 43; 0:2 – Мертенс, 57; 0:3 – Шадли, 63; 0:4 – Батшуайи, 90+2.

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