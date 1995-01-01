«Кампания получилась беспрецедентной благодаря решению Федуна». Цорн сообщил о финише работы «Спартака» на рынке летом

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил о завершении трансферной кампании клуба летом. Последним приобретением текущего окна стал полузащитник Алекс Крал.

«Хочу также отметить, что в связи с перестройкой команды трансферная кампания лета-2019 получилась беспрецедентной по инвестициям, что в свою очередь стало возможно благодаря решению Леонида Арнольдовича Федуна выделить необходимый для этого бюджет.

Покупка Крала как раз завершила этот процесс, больше приобретений в текущий заявочный период не будет», – приводит слова Цорна главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов со ссылкой на закрытый телеграм-канал пресс-службы «Спартака».

Самая дорогая покупка «Спартака» летом – полузащитник Гус Тиль (18 миллионов евро).

(18 миллионов евро). Самая дорогая продажа – форвард Зе Луиш (ушел в «Порту» за 8,5 миллиона).

(ушел в «Порту» за 8,5 миллиона). «Спартак» в РПЛ идет пятым.

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