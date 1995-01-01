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    «Кампания получилась беспрецедентной благодаря решению Федуна». Цорн сообщил о финише работы «Спартака» на рынке летом

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил о завершении трансферной кампании клуба летом. Последним приобретением текущего окна стал полузащитник Алекс Крал.

    «Хочу также отметить, что в связи с перестройкой команды трансферная кампания лета-2019 получилась беспрецедентной по инвестициям, что в свою очередь стало возможно благодаря решению Леонида Арнольдовича Федуна выделить необходимый для этого бюджет.

    Покупка Крала как раз завершила этот процесс, больше приобретений в текущий заявочный период не будет», – приводит слова Цорна главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов со ссылкой на закрытый телеграм-канал пресс-службы «Спартака».

    • Самая дорогая покупка «Спартака» летом – полузащитник Гус Тиль (18 миллионов евро).
    • Самая дорогая продажа – форвард Зе Луиш (ушел в «Порту» за 8,5 миллиона).
    • «Спартак» в РПЛ идет пятым.

    Онлайн последнего дня трансферов

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 14:01
    Комментарии13
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      Рейтинг: +6400

      ivanthebest 2 минуты назад

      Ещё бы конечно форвард не помешал. Однако, трансферная компания и в правду выдалась по позициям и приобретениям очень хорошей. В зиму бы ещё усилить эту позицию и правого ззащитника и был бы огонь!

      0
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      Рейтинг: +3697

      vladik12 6 минут назад

      Сегодня вечером будет серьезнейшая проверка в матче с немытыми.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4032

      3a zenit > vladik12 33 секунды назад

      вы уже прошли проверку в ЛЕ опущенцы бесполезные

      0
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      Рейтинг: +1

      Ramilka 14 минут назад

      самая дорогая продажа Спартака в это ТО - Фернандо за 15 миллионов в Китай

      1
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      Рейтинг: +809

      serhio80 > Ramilka 3 минуты назад

      По док-там он в аренде, с обязательным выкупом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +314

      NapaS 15 минут назад

      Тренера купить забыли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8376

      Диктор 18 минут назад

      Все что Бог делает-все к лучшему.

      0
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      Рейтинг: +330

      Иван Петров 1986 19 минут назад

      Будем посмотреть !

      0
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      Рейтинг: +601

      ZAITZEFF2011 30 минут назад

      Посмотрим как эти приобретения помогут Спартаку перестроить команду и побороться в чемпионате на высокие места.

      1
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      Рейтинг: +1365

      zabvo9406 > ZAITZEFF2011 18 минут назад

      И всё-таки нужен другой тренер, моё категорическое мнение

      1
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      Рейтинг: +1271

      Томик > zabvo9406 12 минут назад

      А Ростов сейчас в спартаковский футбол играет(.

      1
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      Рейтинг: +5965

      derrik2000 > zabvo9406 1 минуту назад

      Твои предложения по персоналиям.

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      Рейтинг: +6400

      ivanthebest > zabvo9406 14 секунд назад

      Кто именно? Менять шило на мыло, какой в этом смысл? Если кого и приглашать, то тренера уровня Аллегри. Это имеет смысл. Приглашение того же Бекиича - да ты сам же через 3 месяца будешь плеваться от оборонительной г..вно-игры, которую невозможно смотреть.

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