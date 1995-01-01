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    «Славия» объявила о переходе Крала в «Спартак» за 12 миллионов. Это рекорд для чемпионата Чехии

    Полузащитник «Славии» Алекс Крал перешел в «Спартак», информирует чешский клуб. Сумма сделки составила 12 миллионов евро – это рекордная продажа для чемпионата Чехии.

    Трансфер анонсировал «Спартак». Контракт футболист заключил утром 1 сентября. Крал уже подписался на аккаунт московского клуба в инстаграме.

    • Transfermarkt оценивает стоимость Крал в 3,5 миллиона евро.
    • Москвичи переключились на Крал после срыва трансфера хавбека «Ниццы» Адриена Тамезе.
    • «Славия» вместе с Кралом вышла в групповой этап Лиги чемпионов (через квалификацию).

    Онлайн последнего дня трансферов

    Источник: Официальный сайт «Славии»

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +8376

      Диктор 15 минут назад

      Да жизнь покажет кто есть кто.Дай Бог к лучшему.

      0
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      Рейтинг: +188

      Из Твери Леха 37 минут назад

      Мда, променял ЛЧ на копу-дель-соль.

      1
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      Рейтинг: +6103

      Eddyson 54 минуты назад

      Жаль Умярова, теперь его вообще по большим праздникам на поле выпускать будет Олег. Надежда лишь на то, что чех и впрямь хорош.

      3
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      Рейтинг: +949

      Boeung777 > Eddyson 48 минут назад

      А о Игнатове видимо вообще придется забыть. А мне он нравился. Этой крале нужно очень постараться... Что бы оправдать затраты на него.

      2
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      Рейтинг: +2970

      BarStep 57 минут назад

      Как-то фамилия навивает на определённые мысли по поводу всего трансферного рывка Спама..

      0
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      Рейтинг: +472

      xrrrx 1 час назад

      СПАм стал как Зенит и Динама( к сожалению

      1
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      Рейтинг: +2719

      serppion > xrrrx 28 минут назад

      "Числом поболее, ценою подешевле?"

      0
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      Рейтинг: +35

      Ru677 1 час назад

      Только рекорды по тратам денег ставить мастера

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