«Славия» объявила о переходе Крала в «Спартак» за 12 миллионов. Это рекорд для чемпионата Чехии

Да жизнь покажет кто есть кто.Дай Бог к лучшему.
Полузащитник «Славии» Алекс Крал перешел в «Спартак», информирует чешский клуб. Сумма сделки составила 12 миллионов евро – это рекордная продажа для чемпионата Чехии.
Трансфер анонсировал «Спартак». Контракт футболист заключил утром 1 сентября. Крал уже подписался на аккаунт московского клуба в инстаграме.
- Transfermarkt оценивает стоимость Крал в 3,5 миллиона евро.
- Москвичи переключились на Крал после срыва трансфера хавбека «Ниццы» Адриена Тамезе.
- «Славия» вместе с Кралом вышла в групповой этап Лиги чемпионов (через квалификацию).
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