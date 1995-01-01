«Славия» объявила о переходе Крала в «Спартак» за 12 миллионов. Это рекорд для чемпионата Чехии

Полузащитник «Славии» Алекс Крал перешел в «Спартак», информирует чешский клуб. Сумма сделки составила 12 миллионов евро – это рекордная продажа для чемпионата Чехии.

Трансфер анонсировал «Спартак». Контракт футболист заключил утром 1 сентября. Крал уже подписался на аккаунт московского клуба в инстаграме.

Transfermarkt оценивает стоимость Крал в 3,5 миллиона евро.

Москвичи переключились на Крал после срыва трансфера хавбека «Ниццы» Адриена Тамезе .

. «Славия» вместе с Кралом вышла в групповой этап Лиги чемпионов (через квалификацию).

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