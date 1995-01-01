Полузащитник «Славии» Крал подписался на «Спартак» в инстаграме

Футболист чешской «Славии» Алекс Крал подписался на официальный аккаунт «Спартака» в инстаграме. Игрок может сменить Прагу на московский клуб.

Есть информация, что Крал перейдет в «Спартак» за 12 миллионов евро. Наличие предложения от россиян подтверждал главный тренер «Славии».

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