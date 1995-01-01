Полузащитник «Славии» Крал подписался на «Спартак» в инстаграме

Играть за него в команде тоже будет "подписка" в Инстаграме? Это ничего не значит, а времени до закрытия ТО уже совсем мало.
Футболист чешской «Славии» Алекс Крал подписался на официальный аккаунт «Спартака» в инстаграме. Игрок может сменить Прагу на московский клуб.
Есть информация, что Крал перейдет в «Спартак» за 12 миллионов евро. Наличие предложения от россиян подтверждал главный тренер «Славии».
- Transfermarkt оценивает стоимость Крала в 3,5 миллиона евро.
- Москвичи переключились на Крала после срыва трансфера хавбека «Ниццы» Адриена Тамезе.
- Изначально в «Славии» заявляли, что не собираются продавать Крала.
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