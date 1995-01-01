Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Полузащитник «Славии» Крал подписался на «Спартак» в инстаграме

    Футболист чешской «Славии» Алекс Крал подписался на официальный аккаунт «Спартака» в инстаграме. Игрок может сменить Прагу на московский клуб.

    Есть информация, что Крал перейдет в «Спартак» за 12 миллионов евро. Наличие предложения от россиян подтверждал главный тренер «Славии».

    Онлайн последнего дня трансферов

    Источник: Инстаграм Алекса Краля

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:05
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19685

      oyabun 2 часа назад

      Играть за него в команде тоже будет "подписка" в Инстаграме? Это ничего не значит, а времени до закрытия ТО уже совсем мало.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5141

      Сильвербой > oyabun 2 часа назад

      Согласен, я тоже подписан в инстаграм на Спартак, но контракт почему-то до сих пор не подписал)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19685

      oyabun > Сильвербой 2 часа назад

      Это безобразие! Требуй многомилионного контракта! )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +949

      Boeung777 2 часа назад

      Надеюсь, его всё-таки возьмут, так как в опорной зоне большущие провалы.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73589
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru