краля алекс зовут!это хорошая примета!!
Полузащитник «Славии» и сборной Чехии Алекс Краль перейдет в «Спартак», утверждает slaviabackstage.
В пятницу чешский хавбек прилетит в Москву и подпишет контракт. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро. В начале переговоров «Спартак» предлагал «Славии» 5 миллионов евро.
- В четверг Betting Insider сообщал, что «Спартак» увеличил предложение по трансферу Краля до 9 миллионов.
- Москвичи переключились на Краля после срыва трансфера хавбека «Ниццы» Адриена Тамезе.
- Изначально в «Славии» заявляли, что не собираются продавать Краля.
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