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    Slaviabackstage: «Спартак» приобрел Краля. «Славия» подняла цену трансфера с 5 до 12 миллионов

    Полузащитник «Славии» и сборной Чехии Алекс Краль перейдет в «Спартак», утверждает slaviabackstage.

    В пятницу чешский хавбек прилетит в Москву и подпишет контракт. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро. В начале переговоров «Спартак» предлагал «Славии» 5 миллионов евро.

    Источник: инстаграм slaviabackstage

    slaviabackstage - аккаунт в инстаграме, публикующий инсайды и эксклюзивную информацию о пражской «Славии». Имеет около 3 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии17
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      Рейтинг: +10773

      sssrspartak 2 минуты назад

      краля алекс зовут!это хорошая примета!!

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      Рейтинг: +6786

      ufos73 15 минут назад

      Пока оф инфы не появится в сумму не поверю

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      Рейтинг: +1139

      Фан666 24 минуты назад

      Люди за такие деньги Санчеса покупают, а мы среднего Краля

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      Рейтинг: +197

      seth343 27 минут назад

      Очень хорошо, лишь бы не утка была

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      Рейтинг: +8586

      vka1970 47 минут назад

      Как бы не сглазить.Тьфу, тьфу, тьфу.Ждём официального заявления.
      А так опорник нужен позарез.

      0
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      Рейтинг: +792

      Freyd 55 минут назад

      Вродь б пораньше писали что 9 лямов предложили,а уже до 12 подняли!!!Будем надеятся на Цорна,пока шлак не привозил....

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      Рейтинг: +8360

      Диктор 1 час назад

      Это хорошая новость.

      0
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      Рейтинг: +898

      Genz 1 час назад

      Ура. Наконец, в опоре будет игрок в помощь тилю. На радостях проходим брагу и идём с кралем дальше . Привет актеру Назарову

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      Рейтинг: +83

      Спартач80 1 час назад

      Пожалуй дождусь ка я лучше официальной инфы,а то чёт много обломов...

      3
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      Рейтинг: +7799

      KLIM777 1 час назад

      Ну норм игрок раз игрок сборной. Правда команда в ЛЧ попала, а тут Спартак под большим вопросом с выходом в ЛЕ. Вот тут хз

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