Slaviabackstage: «Спартак» приобрел Краля. «Славия» подняла цену трансфера с 5 до 12 миллионов

Полузащитник «Славии» и сборной Чехии Алекс Краль перейдет в «Спартак», утверждает slaviabackstage.

В пятницу чешский хавбек прилетит в Москву и подпишет контракт. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро. В начале переговоров «Спартак» предлагал «Славии» 5 миллионов евро.