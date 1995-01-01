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    Betting Insider: «Спартак» увеличил предложение по трансферу Краля до 9 миллионов

    «Спартак» продолжает работу по приобретению опорного полузащитника пражской «Славии» и сборной Чехии Алекса Краля.

    Московский клуб увеличил предложение о покупке 21-летнего игрока до 9 миллионов евро, утверждает Betting Insider. «Славия» не очень заинтересована в продаже Краля, так как команда впервые с 2007 года вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

    После срыва трансфера хавбека «Ниццы» Адриена Тамезе москвичи переключились на Краля. «Спартак» предлагал за чеха 7 миллионов евро.

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии18
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      Рейтинг: +82

      чифа 6 минут назад

      а как же Мбайе Дьяну? Вроде его хотели ...

      0
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      Рейтинг: +785

      Freyd 1 час назад

      Щяс Кралю переходить смысла нет,Славия вышла в групповой ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +1240

      Томик > Freyd 4 минуты назад

      Смысл - это такая тонкая штука... Он может появиться или исчезнуть практически мгновенно. Получаешь какой - нибудь ушиб большого пальца правой ноги, грубо говоря, и не играешь в группе ЛЧ. А в следующем году не выходит команда. И ты форму потерял, и никто уже не хочет заплатить клубу сегодняшнюю сумму и тебе самому зарплату такую могут уже не предложить никогда. Всё. Ну а так конечно - в ЛЧ играть и даже, возможно, в ЛЕ не играть - две большие разницы.

      0
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      Рейтинг: +5822

      piligrim1986 2 часа назад

      на фиг нам эта краля

      0
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      Рейтинг: +2553

      Рубинище > piligrim1986 1 час назад

      Ну, что ещё за Краля

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      david17 2 часа назад

      да смысл! свои же есть молодые, неплохие вроде как..

      2
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      ...
      Рейтинг: +9387

      vladimir-7 > david17 2 часа назад

      Покажут, что заплатили за игрока 15 млн, а на самом деле
      заплатили 10 млн., 5 млн. в карман, а за своих платить не
      надо и где украсть, вот и весь смысл.

      3
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      Рейтинг: +7783

      KLIM777 > david17 1 час назад

      да да, вроде неплохие как, отличная фраза.

      2
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      Рейтинг: +9

      david17 > KLIM777 1 час назад

      у зенита конечно лучше)))

      1
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      Рейтинг: +7783

      KLIM777 > david17 1 час назад

      пора взрослеть и научиться общаться по той тематике, которая указана выше. У вас все как у проводниц. Вам что-то скажешь, вы стрелки перевели. Ну реально, меняй аватарку на Железнодорожную тогда

      0
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      Рейтинг: +9

      david17 > KLIM777 33 минуты назад

      ну спартаковская школа самая сильная в россии, куча воспитанников во всех лигах страны, даже у вас один предатель играет, это по тематике тебе ответ?

      0
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      Рейтинг: +7783

      KLIM777 > david17 24 минуты назад

      давай по факту, насколько сильны ваши воспитанники, и сколько среди них стало тех, которые с годами просто стали никем. Таких много. Молодые зажигают, но к 26-27 уже такие как комбаровы, макеевы, кротовы и так далее. На данном этапе как ты оценишь игру воспитанников в клубе? С учетом того, что сегодня не дай бог, но вас могут не допустить в групповой Лиги Европы

      0
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      Рейтинг: +9

      david17 > KLIM777 16 минут назад

      ну пока приходят такие как роша и так далее у воспитанников очень мало шансов, которые на данный момент на поле , я считаю заслуженно, и если не покупать игрока уровня фернандо который явно на голову выше всех был в линии полузащиты , то нафиг не нужны "крали" всякие

      0
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      Рейтинг: +11855

      slavutiq70 > KLIM777 9 минут назад

      Да он прав в принципе,,,если тебе интересно то сам можешь покопаться в википедие и десятка два найдёшь игроков Спартаковской школы в РПЛ,,,да пускай не супер звёзды но всё же ,,,

      0
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      Рейтинг: +7783

      KLIM777 > david17 7 минут назад

      разве можно знать, что приход Роши мог быть таким провальным? А приход Фернандо нет? Никогда не бывает такого, что у клуба все покупки удачные. Но, по поводу воспитанников. Знаешь, даже если бы лимит был 9+2, то если игрок с русским паспортом очень сильный, очень техничный и умный, он бы практически любого иностранца сдвинул бы из основы. У нас просто таких очень мало, наших. Да те, кто поадет надежды очень много, но нет новых Сычевых, Карпиных, Аршавиных

      0
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      Рейтинг: +907

      Genz 2 часа назад

      За Тиля федун отвалил 15 миллионов. А за Краля всего 9..потому что из чемпионата Чехии. Играл бы в Голландии дали бы 15

      1
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      Рейтинг: +9387

      vladimir-7 > Genz 2 часа назад

      Федун уже ничего не отваливает, а отваливает руководство
      Лукойла, поэтому и покупки игроков стали дорогостоящими.

      0
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      Рейтинг: +2987

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Какая дорогая краля.

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