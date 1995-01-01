Betting Insider: «Спартак» увеличил предложение по трансферу Краля до 9 миллионов

а как же Мбайе Дьяну? Вроде его хотели ...
«Спартак» продолжает работу по приобретению опорного полузащитника пражской «Славии» и сборной Чехии Алекса Краля.
Московский клуб увеличил предложение о покупке 21-летнего игрока до 9 миллионов евро, утверждает Betting Insider. «Славия» не очень заинтересована в продаже Краля, так как команда впервые с 2007 года вышла в групповой этап Лиги чемпионов.
После срыва трансфера хавбека «Ниццы» Адриена Тамезе москвичи переключились на Краля. «Спартак» предлагал за чеха 7 миллионов евро.
- В «Славии» заявляли, что не собираются продавать Краля.
- Помимо Краля, одним из кандидатов на закрытие позиции опорного полузащитника остается Ибраима Сиссоко из «Страсбура».
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