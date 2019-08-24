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    Betting Insider: «Спартак» после срыва трансфера Тамезе переключился на Краля

    «Спартак» хочет приобрести полузащитника «Славии» Алекса Краля.

    Московский клуб вернулся к кандидатуре игрока сборной Чехии после срыва трансфера хавбека «Ниццы» Адриена Тамезе.

    Как сообщает Betting Insider, «Спартак» предложил за 21-летнего чеха 7 миллионов евро (3 из них предусмотрены в качестве бонусов).

    • Ранее в «Славии» заявили, что не собираются продавать Краля.
    • Помимо Краля, одним из кандидатов на закрытие позиции опорного полузащитника остается Ибраима Сиссоко из «Страсбура».

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    24.08.2019 18:48
    Комментарии20
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      Рейтинг: +4551

      Агасфер 8 часов назад

      Краля там лишней не будет,холостяков много.

      0
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      Рейтинг: +8296

      Диктор 9 часов назад

      А главное возраст подходящий.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73477

      zigbert 9 часов назад

      Опорник нужен Спартаку. Хорошо бы трансфер не сорвался.

      1
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      Рейтинг: +5795

      батог 9 часов назад

      Сиссоко выше Краля почти на 10 см и статистика получше. Цорн вроде бы Францию окучивал.

      1
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      Рейтинг: +689

      Alex Flash 10 часов назад

      Краль - не массивный. не потянет роль центрового. и он уже отказался

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +689

      Alex Flash > Alex Flash 10 часов назад

      И молод он для этой зоны

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1119

      Фан666 10 часов назад

      Краля это круто, в раздевалке раслаблять будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Николай71 11 часов назад

      Лучше уж Краля, если с Тамезе не получается.

      2
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      Рейтинг: -2

      nikitkin33 11 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прогнозы на футбол -> black-bet.ru

      -4
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      Рейтинг: +17126

      VVM1964 11 часов назад

      " Эх , нам кралю , нам бы кралю
      Нам бы кралю хоть одну " )))))

      6
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      Рейтинг: +8481

      vka1970 12 часов назад

      Алекс Краля даже получше будет.
      Успехов нашим с этим трансфером.

      7
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      Рейтинг: +156

      Николай71 > vka1970 11 часов назад

      Дай бог чтобы согласовали трансфер.

      2
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      Рейтинг: +19393

      oyabun > vka1970 10 часов назад

      Дык вроде чехи четко заявили еще в первую попытку что игрок не продается. С чего вдруг сейчас согласятся?

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      Рейтинг: +8481

      vka1970 > oyabun 9 часов назад

      Деньги друг.Деньги.
      Без них Сергей ни как.
      Хотя и с ними бывает тоже ни как.

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