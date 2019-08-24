Betting Insider: «Спартак» после срыва трансфера Тамезе переключился на Краля

«Спартак» хочет приобрести полузащитника «Славии» Алекса Краля.

Московский клуб вернулся к кандидатуре игрока сборной Чехии после срыва трансфера хавбека «Ниццы» Адриена Тамезе.

Как сообщает Betting Insider, «Спартак» предложил за 21-летнего чеха 7 миллионов евро (3 из них предусмотрены в качестве бонусов).