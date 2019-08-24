Betting Insider: «Спартак» после срыва трансфера Тамезе переключился на Краля

Краля там лишней не будет,холостяков много.
«Спартак» хочет приобрести полузащитника «Славии» Алекса Краля.
Московский клуб вернулся к кандидатуре игрока сборной Чехии после срыва трансфера хавбека «Ниццы» Адриена Тамезе.
Как сообщает Betting Insider, «Спартак» предложил за 21-летнего чеха 7 миллионов евро (3 из них предусмотрены в качестве бонусов).
- Ранее в «Славии» заявили, что не собираются продавать Краля.
- Помимо Краля, одним из кандидатов на закрытие позиции опорного полузащитника остается Ибраима Сиссоко из «Страсбура».
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