Журналист Короткин: «Спартак» и Тамезе не могут согласовать контракт в части штрафов за разного рода проступки»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, почему «Спартак» не может договориться с полузащитником «Ниццы» Адриеном Тамезе. На прошлой неделе игрок должен был пройти медосмотр для россиян.

«Спартак» может дожать игрока. Там все дело в небольших деталях личного контракта. Они решаемы, насколько знаю. Речь идет о штрафах за разного рода проступки. Когда сделка подходит к завершению, обычно в таких ситуациях дожимают», – сообщил Короткин.