Журналист Короткин: «Спартак» и Тамезе не могут согласовать контракт в части штрафов за разного рода проступки»

Вроде бы он конкретно послал наших скаутов на хрен ! Так зачем он нужен ! И вроде тема закрыта !
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, почему «Спартак» не может договориться с полузащитником «Ниццы» Адриеном Тамезе. На прошлой неделе игрок должен был пройти медосмотр для россиян.
«Спартак» может дожать игрока. Там все дело в небольших деталях личного контракта. Они решаемы, насколько знаю. Речь идет о штрафах за разного рода проступки. Когда сделка подходит к завершению, обычно в таких ситуациях дожимают», – сообщил Короткин.
- Тамезе перешел в «Ниццу» из «Валансьена» в 2017 году за 800 тысяч евро.
- В прошлом сезоне он провел 40 матчей на клубном уровне и сделал пять голевых передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.