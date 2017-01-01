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    Журналист Короткин: «Спартак» и Тамезе не могут согласовать контракт в части штрафов за разного рода проступки»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, почему «Спартак» не может договориться с полузащитником «Ниццы» Адриеном Тамезе. На прошлой неделе игрок должен был пройти медосмотр для россиян.

    «Спартак» может дожать игрока. Там все дело в небольших деталях личного контракта. Они решаемы, насколько знаю. Речь идет о штрафах за разного рода проступки. Когда сделка подходит к завершению, обычно в таких ситуациях дожимают», – сообщил Короткин.

    • Тамезе перешел в «Ниццу» из «Валансьена» в 2017 году за 800 тысяч евро.
    • В прошлом сезоне он провел 40 матчей на клубном уровне и сделал пять голевых передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5888

      батог 8 минут назад

      Вроде бы он конкретно послал наших скаутов на хрен ! Так зачем он нужен ! И вроде тема закрыта !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +46

      mp7700 13 минут назад

      Да нафиг он нужен, если играть не хочет у нас.

      3
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