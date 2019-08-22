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    Арустамян: «Тамезе ждали в клинике представители «Спартака». Он не явился»

    Журналист Нобель Арустамян прокомментировал срыв трансфера хавбека «Ниццы» Адриена Тамезе в «Спартак».

    «Тамезе ждали во вторник в парижской клинике — и ее сотрудники, и представители «Спартака». В итоге Адриен так и не явился.

    Для меня остается один вопрос: такой демарш в переговорах — чья инициатива? Агентов и игрока, которые захотели в последний момент урвать чуть больше денег? Или «Ниццы», где сейчас меняется руководство и есть трения между менеджерами?» – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    Ранее стало известно, что Тамезе отказался от перехода в «Спартак». Сообщалось, что «Ницца» не отпустила Тамезе на переговоры со «Спартаком».

    • Тамезе перешел в «Ниццу» из «Валансьена» в 2017 году за 800 тысяч евро.
    • В прошлом сезоне он провел 40 матчей на клубном уровне и сделал пять голевых передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    22.08.2019 13:58
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2100

      maygli 22 августа, 17:40

      Чёрт не русский! Всё перепутал, пришёл не туда и ждал там представителей Спартака и медработников.

      0
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      Рейтинг: +875

      Alekxei Z. 22 августа, 16:57

      Не пришёл Тамезе, купят другого. Кто его вообще знал , сделали спасителем Спартака ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11348

      ВетеR 22 августа, 16:10

      Зачем ждали, если он отказался от перехода???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7669

      KLIM777 22 августа, 15:14

      Забухал))

      2
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      ...
      Рейтинг: +689

      Микояновский мясокомбинат > KLIM777 22 августа, 16:43

      И не просто забухал...а по-чёрному...)))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4545

      Агасфер 22 августа, 14:46

      Хитрецы опять Арнольдыча обули,сгоняв в Париж проветриться за счёт Лукойла. А ведь знали,что их там никто не ждёт!

      2
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      Рейтинг: +976

      Борат 22 августа, 14:46

      ему забыли сказать что спартак это русская барселона)))

      1
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      Рейтинг: -9703

      пьяныйхоровод 22 августа, 14:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сбежал от санитаров .

      -40
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      Рейтинг: +3071

      momwig_ 22 августа, 14:18

      Свалили всё в одну кучу: "ранее сообщалось что клуб", "ранее сообщалось. что агент", "ранее сообщалось что игрок". Ранее уже не раз сообщалось, что Арустамян - не источник. ХЗ что там вообще произошло, но походу "инсайдер" запутался в собственных "инсайдах" и теперь тупо отмазывается.

      2
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      Рейтинг: +2729

      RotBerg 22 августа, 14:15

      Сбежавшая невеста)

      3
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      Рейтинг: +162

      Я - легенда 22 августа, 14:10

      Просто не пришёл и не извини-и-и-и-и-ился )

      Да и на небе тучи! )))

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