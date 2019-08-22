Арустамян: «Тамезе ждали в клинике представители «Спартака». Он не явился»

Журналист Нобель Арустамян прокомментировал срыв трансфера хавбека «Ниццы» Адриена Тамезе в «Спартак».

«Тамезе ждали во вторник в парижской клинике — и ее сотрудники, и представители «Спартака». В итоге Адриен так и не явился.

Для меня остается один вопрос: такой демарш в переговорах — чья инициатива? Агентов и игрока, которые захотели в последний момент урвать чуть больше денег? Или «Ниццы», где сейчас меняется руководство и есть трения между менеджерами?» – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Тамезе отказался от перехода в «Спартак». Сообщалось, что «Ницца» не отпустила Тамезе на переговоры со «Спартаком».