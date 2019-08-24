Главные новости дня. Джованни Симеоне отказался переходить в «Динамо», Неймар может остаться в «ПСЖ»

«Млада Болеслав» снизила цену на Комличенко. ЦСКА примет решение по трансферу на следующей неделе.

Пукки повторил рекорд Погребняка, забив 5 голов в 3 первых матчах АПЛ.

«Зенит» вторую игру подряд не смог забить и впервые в истории уступил «Уфе».

РПЛ. Сулейманов принес «Краснодару» ничью в матче с «Локомотивом», южане возглавили таблицу.

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Игроки «Спартака» во время матча с «Брагой» при чужом ауте кричали: «Оффсайд». «Вне игры» при вбросе мяча не фиксируется.