Главные новости дня. Джованни Симеоне отказался переходить в «Динамо», Неймар может остаться в «ПСЖ»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2019 21:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +230

      Burtaze 14 минут назад

      сегодня спартак судит лапочкин...смело ставьте на победу...

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