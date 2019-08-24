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    Неймар может остаться в «ПСЖ». Бразилец пошел на примирение с клубом

    Будущее нападающего «ПСЖ» Неймара остается неопределенным.

    Ранее сообщалось, что бразилец твердо намерен покинуть парижский клуб этим летом. За игрока ведут борьбу «Реал» и «Барселона».

    Однако, по информации L’Equipe, Неймар может остаться на «Парк де Пренс». Футболист и его окружение понимают, что до 2 сентября вряд ли кому-то удастся договориться с «ПСЖ» о трансфере.

    В связи с этим 27-летний форвард пошел на примирение с клубом. В частности, начали налаживаться отношения со спортивным директором парижан Леонардо.

    • «ПСЖ» купил Неймара два года назад у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
    • Его контракт с клубом рассчитан еще на три сезона.

    Источник: L’Equipe

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    24.08.2019 12:54
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +3642

      ivan-football-fan 7 часов назад

      Бабло побеждает зло)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +503

      АИН-27 7 часов назад

      Лучшие трансферы лета: Бейл - в Реал, Неймар в ПСЖ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3642

      ivan-football-fan > АИН-27 7 часов назад

      ...+ Зюба в комментаторы!))++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1646

      SarJr 13 часов назад

      Идеальная концовка этой истории!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5000

      Антибиотик 14 часов назад

      Как же вы уже задолбали со своим Неймаром.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      trudovik 14 часов назад

      Если ни куда не убежит, будет кричать, что с детства болеет за ПСЖ !!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3202

      dinar7777dinar 16 часов назад

      Вот пусть остаётся там .

      0
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    • ...
      Рейтинг: -546

      DonBaton 17 часов назад

      Комедийная мелодрама "Петух и французская ЛЧ" продолжается. Запасаемся попкорном и наслаждаемся.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +689

      Alex Flash > DonBaton 16 часов назад

      В точку сказано.новый летний французский комедийный сериал

      0
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      Рейтинг: +1734

      absent32 17 часов назад

      ну это до первых проблем в ЛЧ)))

      0
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      Рейтинг: +445

      xrrrx 18 часов назад

      Вот серьезно - в цирке не так интересно, как наблюдать за Неймаром)

      2
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      Рейтинг: +1901

      BlackMurder > xrrrx 17 часов назад

      и двумя русскими петухами в тюрьме)

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