Неймар может остаться в «ПСЖ». Бразилец пошел на примирение с клубом

Будущее нападающего «ПСЖ» Неймара остается неопределенным.

Ранее сообщалось, что бразилец твердо намерен покинуть парижский клуб этим летом. За игрока ведут борьбу «Реал» и «Барселона».

Однако, по информации L’Equipe, Неймар может остаться на «Парк де Пренс». Футболист и его окружение понимают, что до 2 сентября вряд ли кому-то удастся договориться с «ПСЖ» о трансфере.

В связи с этим 27-летний форвард пошел на примирение с клубом. В частности, начали налаживаться отношения со спортивным директором парижан Леонардо.