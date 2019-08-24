РПЛ. Сулейманов принес «Краснодару» ничью в матче с «Локомотивом», южане возглавили таблицу

В седьмом туре РПЛ на Кубани встретились «Краснодар» и «Локомотив». Гости забили уже на пятой минуте – отличился Гжегож Крыховяк. Хозяева отыгрались еще до перерыва, гол на свой счет записал Магомед-Шапи Сулейманов.

«Краснодар» возглавил таблицу, по дополнительным показателям опередив «Локомотив». На следующей неделе южане проведут ответный матч четвертого раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Краснодар – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Крыховяк, 5; 1:1 – Сулейманов, 42.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий, Уткин (Намли, 68), Ольссон, Вилена (Камболов, 71), Игнатьев (Берг, 75), Сулейманов, Вандерсон.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Антон Миранчук (Алексей Миранчук, 72), Крыховяк, Смолов (Джорджевич, 84).

Предупреждения: Вилена, 47; Вандерсон, 56 – Живоглядов, 38; Жемалетдинов, 56; Идову, 84.

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