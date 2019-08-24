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    РПЛ. Сулейманов принес «Краснодару» ничью в матче с «Локомотивом», южане возглавили таблицу

    В седьмом туре РПЛ на Кубани встретились «Краснодар» и «Локомотив». Гости забили уже на пятой минуте – отличился Гжегож Крыховяк. Хозяева отыгрались еще до перерыва, гол на свой счет записал Магомед-Шапи Сулейманов.

    «Краснодар» возглавил таблицу, по дополнительным показателям опередив «Локомотив». На следующей неделе южане проведут ответный матч четвертого раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Краснодар – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Крыховяк, 5; 1:1 – Сулейманов, 42.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий, Уткин (Намли, 68), Ольссон, Вилена (Камболов, 71), Игнатьев (Берг, 75), Сулейманов, Вандерсон.

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Антон Миранчук (Алексей Миранчук, 72), Крыховяк, Смолов (Джорджевич, 84).

    Предупреждения: Вилена, 47; Вандерсон, 56 – Живоглядов, 38; Жемалетдинов, 56; Идову, 84.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2019 20:54
    Комментарии88
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    • ...
      Рейтинг: +2335

      Nesterenko 6 часов назад

      Голы вышли из-за ошибок. Причем если несчастный случай Сафонова ещё как то можно понять ( у любого вратаря такое может быть), то грубейшую ошибку в защите Локомотива нет. И опять не без участии Мурило. И ещё очень не понравилось, почему в конце матча Локо откровенно встал, хотя сил должно быть больше.

      1
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      Рейтинг: +2672

      paracetamol 8 часов назад

      Балдой забил, значит соображает еще.

      1
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      ...
      Рейтинг: +40

      Francia > paracetamol 1 час назад

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5682

      mihail200606 8 часов назад

      Краснодар на удивление беззубо смотрелся.. Сафонова менять надо..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4551

      Агасфер 8 часов назад

      А на мой взгляд,"Локо" возглавил таблицу.Надо регламент посмотреть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73477

      zigbert 8 часов назад

      Матч понравился. У обоих команд игра поставлена. Победить могла любая из команд. Борьба за чемпионство в этом году будет упорной.

      4
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      Рейтинг: +2381

      Сармат Ростов 9 часов назад

      Если Ростов и Спартак выиграют - совсем красиво будет. Пять команд на первом месте)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +11783

      slavutiq70 > Сармат Ростов 8 часов назад

      Да уж было бы интересно,,,,после 7 туров 5 команд с одинаковым очковым запасом не помню,,,,

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +11783

      slavutiq70 9 часов назад

      А я не пойму как распределяются места при равенстве,,,,,Разница забитых и пропущенных у всех по 6,,,,,,,забито больше у Локо,,,,,личные всречи у Краснодара с Локо ничья,,,,,,Кто знает??????

      5
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      Рейтинг: +2162

      maygli > slavutiq70 9 часов назад

      Причём Локо играл в гостях.
      Не понятны эти доппоказатели.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      kazak161 > slavutiq70 9 часов назад

      Да какая разница,победителей по осени или зиме считать будем!

      3
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      ...
      Рейтинг: +364

      dimag > slavutiq70 9 часов назад

      Матчи между собой, Зенит- Краснодар 1:1 , Краснодар 2 очка, Локо 1очко, но больше забил чем Зенит, Зенит 1очко.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      Вальдемар IV > slavutiq70 9 часов назад

      спасибо бергу посеял смуту, так бы забили и не было проблем

      1
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      Рейтинг: +11783

      slavutiq70 > dimag 8 часов назад

      Теперь понятно,,,

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +279

      afw13 9 часов назад

      повторю в который раз, Шапи красавчик! не пора ли в Сборную?

      8
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      Рейтинг: +49

      kazak161 > afw13 9 часов назад

      Шапи уже должен быть в Сборной!!!

      1
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      Рейтинг: +11783

      slavutiq70 > kazak161 8 часов назад

      Молодёжь так же как ветераны,,,,могут быстро накопить усталость,,,а с учётом графика Краснодара,,,рано пока парня так перегружать,,,,вот на следующий год уже и в сборною пора будет,,,,,

      4
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      Рейтинг: +49

      kazak161 9 часов назад

      Не пропустите бокс Ковалев-Энтори по первому, уже сейчас,просто подсказал!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30843

      Полная Канистра 9 часов назад

      какой чудесный тур но завтра нам чудеса не нужны берём своё

      7
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