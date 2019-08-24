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    Hellas News: «Верона» освободила место в составе для Глушенкова

    «Верона», клуб Серии А, отдала в аренду защитника из Африки Ива Батионо в албанский «Фламуртари». Таким образом клуб освободил в составе место для футболиста не из Евросоюза. По сведениям Hellas News, это сделано ради полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова.

    Итальянцы хотят купить россиянина по совету Сальваторе Боккетти. Рыночная стоимость спартаковца – 800 тысяч евро.

    • В январе 2019 года Глушенков перешел из «Чертаново» в «Спартак» за 300 тысяч евро.
    • За красно-белых хавбек провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.
    • «Верона» прошлый сезон провела в Серии В.

    Источник: Hellas News

    Интернет-ресурс с новостями веронского клуба. Аудитория в твиттере - более 2,5 тысячи подписчиков.

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    24.08.2019 14:08
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2672

      paracetamol 15 часов назад

      Дешево и сердито.

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      Рейтинг: +8481

      vka1970 15 часов назад

      Если в аренду, то смысл вполне проглядывает.И если это правда.
      Глушенков не по возрасту талантлив и итальянская школа пошла бы ему в прок.

      2
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      Рейтинг: +1215

      Томик 16 часов назад

      Может на Сиссоко хватит добавить или на восьмёрку АЗ...Эх, Ананидзе бы втулить кому-нибудь, хотя бы без доплаты...2 миллиона в года экономии.

      0
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      Рейтинг: +94

      Frazaran > Томик 15 часов назад

      Ананидзе сказал недавно что он лидером хочет стать , будущим для спартака ))

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      Рейтинг: +671

      Пестрый 16 часов назад

      Правильно было бы отдать в аренду. Заиграет можно и цену поднять, не заиграет да и фиг не велика потеря он и в фнл не звездит! Пускай Бокетти оправдывается если это его протеже)

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      Рейтинг: +19393

      oyabun 16 часов назад

      Как то мало всё это похоже на правду. У нас то в России мало кто знает на что сособен этот парень. Слишком молод чтобы где то себя проявить. Спартак сам не знает что из себя представляет Максим. А уж для Европы он вообще ноунейм полный. И сразу в серию А потому что "посоветовал" Боккетти? Великий и знаменитый эксперт в мире футбола? Трэш какой то. Причем малобюджетный

      1
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      Рейтинг: +6759

      ufos73 16 часов назад

      Надо сваливать! С пиджаком ему ни чего не светит. Не тренер а наказание какое то ((

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      Рейтинг: +5795

      батог 16 часов назад

      В аренду !!!

      3
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      Рейтинг: +1119

      Фан666 16 часов назад

      Парень, езжай не думая. Там перспектива, а тут тухляк

      1
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      Рейтинг: +3625

      sochi-2013 16 часов назад

      Ехать без раздумий! По любому, опыт будет полезен.

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      Рейтинг: +3314

      порт 16 часов назад

      Думал речь идёт о Глушакове.

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      Рейтинг: -9738

      пьяныйхоровод > порт 16 часов назад

      Он наверно тоже не разобрался сходу , теперь оскорблён и намерен отравить почти однофамильца в лучших традициях шекспировских драм .

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