Hellas News: «Верона» освободила место в составе для Глушенкова

Дешево и сердито.
«Верона», клуб Серии А, отдала в аренду защитника из Африки Ива Батионо в албанский «Фламуртари». Таким образом клуб освободил в составе место для футболиста не из Евросоюза. По сведениям Hellas News, это сделано ради полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова.
Итальянцы хотят купить россиянина по совету Сальваторе Боккетти. Рыночная стоимость спартаковца – 800 тысяч евро.
- В январе 2019 года Глушенков перешел из «Чертаново» в «Спартак» за 300 тысяч евро.
- За красно-белых хавбек провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.
- «Верона» прошлый сезон провела в Серии В.
Интернет-ресурс с новостями веронского клуба. Аудитория в твиттере - более 2,5 тысячи подписчиков.