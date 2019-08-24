Hellas News: «Верона» освободила место в составе для Глушенкова

«Верона», клуб Серии А, отдала в аренду защитника из Африки Ива Батионо в албанский «Фламуртари». Таким образом клуб освободил в составе место для футболиста не из Евросоюза. По сведениям Hellas News, это сделано ради полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова.

Итальянцы хотят купить россиянина по совету Сальваторе Боккетти. Рыночная стоимость спартаковца – 800 тысяч евро.