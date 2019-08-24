«Зенит» вторую игру подряд не смог забить и впервые в истории уступил «Уфе»

В матче седьмого тура РПЛ «Зенит» в гостях в отсутствие дисквалифицированного главного тренера Сергея Семака с минимальным счетом уступил «Уфе». Уфимцы впервые в истории (клуб основан в прошлом десятилетии) обыграли зенитовцев.

«Зенит» второй матч подряд не смог выиграть и второй матч подряд не смог поразить чужие ворота. Тур действующие чемпионы закончат не на лидирующей строчке таблицы.