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    «Зенит» вторую игру подряд не смог забить и впервые в истории уступил «Уфе»

    В матче седьмого тура РПЛ «Зенит» в гостях в отсутствие дисквалифицированного главного тренера Сергея Семака с минимальным счетом уступил «Уфе». Уфимцы впервые в истории (клуб основан в прошлом десятилетии) обыграли зенитовцев.

    «Зенит» второй матч подряд не смог выиграть и второй матч подряд не смог поразить чужие ворота. Тур действующие чемпионы закончат не на лидирующей строчке таблицы.

    • «Уфа» в РПЛ идет девятой.
    • Следующий соперник «Зенита» – «Спартак».
    • В сентябре зенитовцы стартуют в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2019 20:07
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1195

      Бриг 9 часов назад

      Забивал и там и тут.

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      Рейтинг: +2672

      paracetamol 9 часов назад

      Каждую игру забивает, но не засчитывают!

      1
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      Рейтинг: +19393

      oyabun 10 часов назад

      Лиха беда начало. Не в обиду питерским болельщикам, но я с самого начала когда Семака назначили ГТ Зенита говорил, что хороший игрок не равно хороший тренер и вы с ним еще наплачетесь. Чемпионство - не его заслуга, а ослабленность соперников и сильный состав, но реальность не перекроить. Ремесленник не Мастер.

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      Рейтинг: +47

      Kl0dus 10 часов назад

      Вообще-то в предыдущей игре Зенит поражал ворота соперника. И один раз был чистый гол.

      1
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      Рейтинг: +3676

      vladik12 11 часов назад

      Семак - физручелло голимый.

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