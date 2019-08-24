РПЛ. Голы Филиппа и Панченко принесли «Динамо» победу над «Тамбовом»

В седьмом туре РПЛ встретились «Тамбов» и «Динамо». Москвичи всухую победили, решающий гол забил немец Максимилиан Филипп.

Еще один мяч на счету Кирилла Панченко. Москвичи теперь занимают девятое место в таблице. «Тамбов» идет в зоне переходных матчей.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Тамбов – Динамо (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Филипп, 41; 0:2 – Панченко, 80.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Гогуа, Осипенко, Тетрашвили, Чуперка, Карасeв, Таказов, Килин (Мамтов, 77), Аппаев (Муйва, 46), Маркелов (Костюков, 46).

«Динамо»: Лещук, Плиев, Евгеньев, Шунич, Паршивлюк, Нойштедтер, Каборе, Жоаозиньо, Филипп (Панченко, 75), Шиманьски, Н'Жи (Грулев, 72).

Предупреждения: Ойеволе, 25; Гогуа, 58 – Каборе, 43.

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