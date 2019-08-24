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    РПЛ. Голы Филиппа и Панченко принесли «Динамо» победу над «Тамбовом»

    В седьмом туре РПЛ встретились «Тамбов» и «Динамо». Москвичи всухую победили, решающий гол забил немец Максимилиан Филипп.

    Еще один мяч на счету Кирилла Панченко. Москвичи теперь занимают девятое место в таблице. «Тамбов» идет в зоне переходных матчей.

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Тамбов – Динамо (Москва) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Филипп, 41; 0:2 – Панченко, 80.

    «Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Гогуа, Осипенко, Тетрашвили, Чуперка, Карасeв, Таказов, Килин (Мамтов, 77), Аппаев (Муйва, 46), Маркелов (Костюков, 46).

    «Динамо»: Лещук, Плиев, Евгеньев, Шунич, Паршивлюк, Нойштедтер, Каборе, Жоаозиньо, Филипп (Панченко, 75), Шиманьски, Н'Жи (Грулев, 72).

    Предупреждения: Ойеволе, 25; Гогуа, 58 – Каборе, 43.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2019 15:54
    Комментарии17
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      Рейтинг: +73477

      zigbert 9 часов назад

      Динамо с победой! Команда показала грамотную игру.

      0
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      Рейтинг: +763

      Muboraksho 11 часов назад

      С ПОБЕДОЙ ПОЗДРАВЛЯЮ ДИНАМО.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8481

      vka1970 13 часов назад

      Динамо с победой.

      1
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      Рейтинг: +2474

      yorgenbarenz 13 часов назад

      Французики не зря благодарили Динамо за приобретение Клинтона Н'Жи,не зря....Удачи и терпения Д.Хохлову.

      0
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      Рейтинг: +99

      Legion-o 14 часов назад

      Результат хороший, а игра Динамо вообще не в ту степь!

      2
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      Рейтинг: +5962

      FanatSerj 14 часов назад

      Филиппа точно не зря купили, удар у человека поставленный, да и Шиманьски тоже будет расти. Но пока какой то внятной командной игры не видно, сегодня Кабаре какое то дно пробил, катастрофическое количество брака, причем и темп то игры был явно не залихватский и какого то бешеного прессинга от Тамбова тоже не виделось, а каждый третий пас - ошибка. Без центрального нападающего тоже как то странно игра смотрелась явно это не Н'Жи роль, это модель только в расчете на контр-атаки подходит хорошо.
      Рукоплескать пока явно рано, но очень нужные очки и тренер, и команда какие то закрепощенные, видно что не справляются с давлением и повышенным ожиданием руководства.

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      Рейтинг: +61

      jeka7777777 14 часов назад

      Со временем к зиме и уровень подтянут сыграются

      0
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      Рейтинг: +1119

      Фан666 15 часов назад

      Великий Филипп разрывает наш чемп. В Германии забит не мог а тут в каждом матче

      0
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      Рейтинг: +5962

      FanatSerj > Фан666 14 часов назад

      казалось бы бить по мячу всего лишь уметь то надо )))
      А то не все профессиональные футболисты это уметь должны же )))

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      Рейтинг: -546

      DonBaton 15 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ипать событие,днищенские мусора обыграли дно чемпионата,теперь это мировой праздник и выходной день во всей вселенной.

      -4
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      Рейтинг: +345

      SinyaaPyll 15 часов назад

      Ну, что теперь скажете, хейтеры Хохлова?

      1
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      Рейтинг: +612

      Киркинитидец > SinyaaPyll 15 часов назад

      ну с крыльями будет другой спектакль-надеюсь!

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      Рейтинг: -546

      DonBaton > SinyaaPyll 15 часов назад

      Что обыграли дно,и как сосали ментята,так и буду сосать дальше,а тренеришка полное дерьмо

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      Рейтинг: +1119

      Фан666 > SinyaaPyll 15 часов назад

      Вообще ничего

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