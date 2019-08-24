Игроки «Спартака» во время матча с «Брагой» при чужом ауте кричали: «Оффсайд». «Вне игры» при вбросе мяча не фиксируется

Футболисты «Спартака» во время первого матча четвертого раунда квалификации Лиги Европы против «Браги» (0:1) сигнализировали об оффсайде после чужого аута. По правилам положение «вне игры» в таком случае не фиксируется.

«Самый забавный эпизод – когда около 85-й минуты «Брага» вводила из-за боковой, нападающий открылся на лицевой, принял мяч, и в микрофон попал крик: «Офсайд!». Явно от кого-то из «Спартака».

Удивительно, что люди на таком уровне не знают правила игры, в которую играют», – написал в твиттере журналист Антон Михашенок.