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    Игроки «Спартака» во время матча с «Брагой» при чужом ауте кричали: «Оффсайд». «Вне игры» при вбросе мяча не фиксируется

    Футболисты «Спартака» во время первого матча четвертого раунда квалификации Лиги Европы против «Браги» (0:1) сигнализировали об оффсайде после чужого аута. По правилам положение «вне игры» в таком случае не фиксируется.

    «Самый забавный эпизод – когда около 85-й минуты «Брага» вводила из-за боковой, нападающий открылся на лицевой, принял мяч, и в микрофон попал крик: «Офсайд!». Явно от кого-то из «Спартака».

    Удивительно, что люди на таком уровне не знают правила игры, в которую играют», – написал в твиттере журналист Антон Михашенок.

    • Ответный матч состоится 29 августа в Москве.
    • Завтра, 25 августа, «Спартак» в РПЛ встретится с «Крыльями Советов».
    • «Брага» в текущие выходные сыграет в Примейре с выходцем из дивизиона классом ниже «Жил Висенте».

    Источник: Твиттер Антона Михашенка

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    24.08.2019 14:35
    Комментарии15
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      Рейтинг: +288

      Иван Петров 1986 12 часов назад

      А чувство юмора у автора есть или он совсем дурак ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +784

      serhio80 12 часов назад

      Еще ауты требуют когда мяч от них уходят) и пенальти) Антон шахматы чтоли комментирует обычно?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3253

      Добрый Бобер 14 часов назад

      Такое впечатление, что автора статьи никогда не брали играть в футбол в детстве, и он не знает как соперника "на понт" берут.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2672

      paracetamol 15 часов назад

      Ничего удивительного, это СПАРТАК!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8481

      vka1970 15 часов назад

      Таких криков в каждом матче вагон и мелкая тележка.Даже когда от игрока одной из команд уходит мяч, каждый из соперников кричит и показывает друг на друга.Так что этот Михашенок классический (м)пудак.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      mp7700 15 часов назад

      Антона михашенка, кто ты такая.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3508

      nik55 15 часов назад

      журналист Антон Михашенок-----ты что на бровке стоял----уши дустом помой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      Борат 16 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шурля уже начал ощущать, куда он попал!
      Ну ничего - дальше веселее будет! Сколько сюрпризов ещё ждёт его в сраптаке)))

      -12
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    • ...
      Рейтинг: +1215

      Томик 16 часов назад

      Кто такой Михашонок? Надеется, что теперь его будут знать? А ещё кричат "пенальти" в любом месте. А ещё "пи.ар ас". Как же у нас самоутверждением за счёт других любят заниматься всякие недоумки. Он, видите ли, знает, а игроки Спартака - нет. Откуда это чучело взялось? "Явно кто-то из "Спартака"!" - Хайли лайкли очередной.

      6
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      Рейтинг: +2162

      maygli 16 часов назад

      Интересно, а на тренировках они отрабатывают такие вбрасывания?
      Вероятно, что нет. По моему они такой вариант даже не рассматривают, хотя он частенько напрашивается при вбрасывании.

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