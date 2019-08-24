Игроки «Спартака» во время матча с «Брагой» при чужом ауте кричали: «Оффсайд». «Вне игры» при вбросе мяча не фиксируется

А чувство юмора у автора есть или он совсем дурак ?
Футболисты «Спартака» во время первого матча четвертого раунда квалификации Лиги Европы против «Браги» (0:1) сигнализировали об оффсайде после чужого аута. По правилам положение «вне игры» в таком случае не фиксируется.
«Самый забавный эпизод – когда около 85-й минуты «Брага» вводила из-за боковой, нападающий открылся на лицевой, принял мяч, и в микрофон попал крик: «Офсайд!». Явно от кого-то из «Спартака».
Удивительно, что люди на таком уровне не знают правила игры, в которую играют», – написал в твиттере журналист Антон Михашенок.
- Ответный матч состоится 29 августа в Москве.
- Завтра, 25 августа, «Спартак» в РПЛ встретится с «Крыльями Советов».
- «Брага» в текущие выходные сыграет в Примейре с выходцем из дивизиона классом ниже «Жил Висенте».