Calciomercato: Джованни Симеоне отказался переходить в «Динамо»

Какое Динамо с такой то родословной, парень один из самых перспективных в Европе.
«Динамо» пыталось купить нападающего «Фиорентины» Джованни Симеоне, сообщает Calciomercato.
По информации источника, московский клуб сделал предложение 24-летнему футболисту, но тот ответил отказом.
Причины такого решения аргентинца не указываются.
- В прошлом сезоне Симеоне сыграл 40 матчей в составе «Фиорентины», забил восемь голов и сделал шесть ассистов.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
- Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Спортинга», «Лацио», «Сассуоло» и «Кальяри».