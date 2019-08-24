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    Calciomercato: Джованни Симеоне отказался переходить в «Динамо»

    «Динамо» пыталось купить нападающего «Фиорентины» Джованни Симеоне, сообщает Calciomercato.

    По информации источника, московский клуб сделал предложение 24-летнему футболисту, но тот ответил отказом.

    Причины такого решения аргентинца не указываются.

    • В прошлом сезоне Симеоне сыграл 40 матчей в составе «Фиорентины», забил восемь голов и сделал шесть ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
    • Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Спортинга», «Лацио», «Сассуоло» и «Кальяри».

    Источник: Calciomercato

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    24.08.2019 12:35
    Комментарии12
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      Рейтинг: +13925

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Какое Динамо с такой то родословной, парень один из самых перспективных в Европе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1119

      Фан666 16 часов назад

      Из фиорентины из основы да в динамо только конченый перейдет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3202

      dinar7777dinar 16 часов назад

      И правильно . Умное решение .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      VVadic 16 часов назад

      Качественный игрок. В Динамо такому делать нечего!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      СвинкаСправедливости 18 часов назад

      Когда хочешь быть как Спарта, но делаешь всё ещё хуже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Николай71 18 часов назад

      Можно и Месси предложить перейти)))но придет ли))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Николай71 18 часов назад

      Вы чё очумели)) не придут такие игроки в Динамо. Если бы новость была про Зенит) то ещё можно было бы поверить, но всё равно это утка.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +638

      GSmall 18 часов назад

      Папа не пустил))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +352

      Сенситив 18 часов назад

      кто-то трезвомыслящий в Италии, объяснил Джованни, что к такому тренеру, как хохол в Динамо, переходить не стоит ни за какие деньги, как-то так...))

      2
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      Рейтинг: +678

      нейтральныйкакникто > Сенситив 5 часов назад

      А таких тренеров в РПФЛ как хохол в Динамо - хоть пруд пруди. Лучше уж в итальянскую серию В

      1
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      Рейтинг: +612

      Киркинитидец 18 часов назад

      1мяч в 5матчах! за 20лимонов? Панченко с пивом пойдет...

      0
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      Рейтинг: +612

      Киркинитидец > Киркинитидец 15 часов назад

      панченко и забил!

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