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    Главные новости дня. «Динамо» подписало Филиппа и Нойштедтера, Черчесов может возглавить «Спартак» после Евро

    «Динамо» объявило о подписании Нойштедтера.

    Высока вероятность, что после Евро-2020 Черчесов возглавит «Спартак».

    «Динамо» купило форварда «Боруссии» Филиппа за 20 миллионов.

    На следующей неделе Мевля может перейти в «Сочи».

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    Полузащитник «Бетиса» Тельо может перейти в российский клуб.

    Джорджевич перейдет в «Локомотив» до конца недели.

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    Этот текст поможет в новом сезоне АПЛ: за кем следить, что изменилось, кто затащит

    Источник: Бомбардир.ру

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