Главные новости дня. «Динамо» подписало Филиппа и Нойштедтера, Черчесов может возглавить «Спартак» после Евро

«Динамо» объявило о подписании Нойштедтера.

Высока вероятность, что после Евро-2020 Черчесов возглавит «Спартак».

«Динамо» купило форварда «Боруссии» Филиппа за 20 миллионов.

На следующей неделе Мевля может перейти в «Сочи».

«Барселона» попросила Неймара не переходить в «Реал» и готовит новое предложение по нападающему.

Полузащитник «Бетиса» Тельо может перейти в российский клуб.

Джорджевич перейдет в «Локомотив» до конца недели.

Головин мог перейти в «Лестер».

Этот текст поможет в новом сезоне АПЛ: за кем следить, что изменилось, кто затащит