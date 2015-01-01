Главные новости дня. «Динамо» подписало Филиппа и Нойштедтера, Черчесов может возглавить «Спартак» после Евро

«Динамо» объявило о подписании Нойштедтера.
Высока вероятность, что после Евро-2020 Черчесов возглавит «Спартак».
«Динамо» купило форварда «Боруссии» Филиппа за 20 миллионов.
На следующей неделе Мевля может перейти в «Сочи».
«Барселона» попросила Неймара не переходить в «Реал» и готовит новое предложение по нападающему.
Полузащитник «Бетиса» Тельо может перейти в российский клуб.
Джорджевич перейдет в «Локомотив» до конца недели.
Головин мог перейти в «Лестер».
Этот текст поможет в новом сезоне АПЛ: за кем следить, что изменилось, кто затащит