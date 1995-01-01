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    «Динамо» объявило о подписании Нойштедтера

    «Динамо» в твиттере объявило о переходе полузащитника Романа Нойштедтера.

    Москвичи заключили с 31-летним футболистом контракт сроком на один сезон. Он будет играть под номером 15.

    • В прошлом сезоне хавбек выступал за «Фенербахче», проведя за стамбульцев 31 матч во всех турнирах и забив два гола.
    • Также в своей карьере Нойштедтер защищал цвета «Майнца», менхенгладбахской «Боруссии» и «Шальке-04».
    • В активе полузащитника 12 встреч и один мяч за сборную России.

    Источник: Твиттер «Динамо»

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    Сегодня, 12:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1676

      absent32 57 минут назад

      еще один ненужный в европе "русский" в динамо)))

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      Рейтинг: +1285

      Фанат Рубина 1 час назад

      а через год ждем бан для динамо от уефа..
      они еще и за немца филипа дают 20 лямов..
      а в ек не попадут 100%..
      так что год поиграют этим составом а потом ту го то фнл!

      0
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      Рейтинг: +3543

      Спартач80 > Фанат Рубина 17 минут назад

      Нойштедтер свободный агент,учи матчасть.

      0
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      Рейтинг: +1449

      Tajik-za Zenit 1 час назад

      Неожиданно

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