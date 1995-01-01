«Динамо» объявило о подписании Нойштедтера

еще один ненужный в европе "русский" в динамо)))
«Динамо» в твиттере объявило о переходе полузащитника Романа Нойштедтера.
Москвичи заключили с 31-летним футболистом контракт сроком на один сезон. Он будет играть под номером 15.
- В прошлом сезоне хавбек выступал за «Фенербахче», проведя за стамбульцев 31 матч во всех турнирах и забив два гола.
- Также в своей карьере Нойштедтер защищал цвета «Майнца», менхенгладбахской «Боруссии» и «Шальке-04».
- В активе полузащитника 12 встреч и один мяч за сборную России.