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    «Динамо» купило форварда «Боруссии» Филиппа за 20 миллионов

    «Динамо» объявило о переходе из дортмундской «Боруссии» нападающего Максимилиана Филиппа.

    Московский клуб заключил с 25-летним игроком соглашение сроком до 2023 года. Немец стал 10-м новичком клуба в это трансферное окно.

    По данным Transfermarkt, «Динамо» заплатит за футболиста 20 миллионов евро.

    • В сезоне-2018/19 Филипп провел за «Боруссию» 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +11066

      slavutiq70 6 минут назад

      Ну не знаю,,,,23 матча забито 2 мяча,,,,,,,,показатели прямо скажем для нападающего не очень ,,,,А у нас ещё кричали что Чалов 25 не стоит,,,,,

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1142

      Derzkiy1 11 минут назад

      Поражался ,откуда столько бабок у Динамо? Они хотя бы с пользой их тратили ....

      0
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      Рейтинг: +56

      SAMARA.KS > Derzkiy1 5 минут назад

      А меня другое поражает что нападающий забил 2 мяча за 23 матча и его берут за такую сумму,,,,,,

      1
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      Рейтинг: +1880

      Dellleone > Derzkiy1 2 минуты назад

      Динамо принадлежит ВТБ. Там деньги есть. Но что бы их так бездарно раскидывать .... вот что поражает

      1
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      Рейтинг: +1350

      Axe111 28 минут назад

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