«Динамо» купило форварда «Боруссии» Филиппа за 20 миллионов

«Динамо» объявило о переходе из дортмундской «Боруссии» нападающего Максимилиана Филиппа.

Московский клуб заключил с 25-летним игроком соглашение сроком до 2023 года. Немец стал 10-м новичком клуба в это трансферное окно.

По данным Transfermarkt, «Динамо» заплатит за футболиста 20 миллионов евро.