«Динамо» купило форварда «Боруссии» Филиппа за 20 миллионов

Ну не знаю,,,,23 матча забито 2 мяча,,,,,,,,показатели прямо скажем для нападающего не очень ,,,,А у нас ещё кричали что Чалов 25 не стоит,,,,,
«Динамо» объявило о переходе из дортмундской «Боруссии» нападающего Максимилиана Филиппа.
Московский клуб заключил с 25-летним игроком соглашение сроком до 2023 года. Немец стал 10-м новичком клуба в это трансферное окно.
По данным Transfermarkt, «Динамо» заплатит за футболиста 20 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 Филипп провел за «Боруссию» 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.