«Чемпионат»: на следующей неделе Мевля может перейти в «Сочи»

Вот так безболезненно из Зенита собрали целую команду, зато криков ты было , что играть некому )))
По информации «Чемпионата», защитник «Зенита» Миха Мевля может продолжить карьеру в «Сочи».
Как утверждает источник, трансфер может состояться на следующей неделе.
Ранее этим летом в сочинский клуб из петербургского уже перешли Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа и Антон Заболотный.
- В сезоне-2018/19 Мевля провел за «Зенит» 14 матчей во всех турнирах и забил один гол.
- Вторую часть сезона защитник выступал на правах аренды за «Ростов», за который сыграл восемь встреч и отметился одним мячом.