«Чемпионат»: на следующей неделе Мевля может перейти в «Сочи»

По информации «Чемпионата», защитник «Зенита» Миха Мевля может продолжить карьеру в «Сочи».

Как утверждает источник, трансфер может состояться на следующей неделе.

Ранее этим летом в сочинский клуб из петербургского уже перешли Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа и Антон Заболотный.