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    «Чемпионат»: на следующей неделе Мевля может перейти в «Сочи»

    По информации «Чемпионата», защитник «Зенита» Миха Мевля может продолжить карьеру в «Сочи».

    Как утверждает источник, трансфер может состояться на следующей неделе.

    Ранее этим летом в сочинский клуб из петербургского уже перешли Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа и Антон Заболотный.

    • В сезоне-2018/19 Мевля провел за «Зенит» 14 матчей во всех турнирах и забил один гол.
    • Вторую часть сезона защитник выступал на правах аренды за «Ростов», за который сыграл восемь встреч и отметился одним мячом.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии27
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      Рейтинг: +4518

      Persona_non_Grata 11 минут назад

      Вот так безболезненно из Зенита собрали целую команду, зато криков ты было , что играть некому )))

      1
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      Рейтинг: +100

      ALEX TARAN 16 минут назад

      А я считаю,что КБ договорился с зеней принять новый клуб заточен под него...99% даю,что так и будет... Даже,если КБ не придёт в Сочи,то очевидно,что Сочи фарм клуб Зенита...

      0
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      Рейтинг: -31

      Вальдемар IV > ALEX TARAN 3 минуты назад

      ну кб часто лижет бомжам так что вероятно, плюс там бабло рекой

      0
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      Рейтинг: +4688

      BRO_football 40 минут назад

      Кажется у нас в РПЛ формируется ещё одна команда сбитых летчиков.

      0
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      Рейтинг: +453

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Весь неликвид спихнули, браво. Однако, такое только в российском футболе возможно

      1
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      Рейтинг: +1015

      Lenin26 1 час назад

      Я конечно рад за Зенит,но какая то мутная история похожая на попытку обойти ФФП,оставляет неприятный осадок(

      0
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      Рейтинг: -38

      qax53 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      Рейтинг: +7070

      parevg > qax53 1 час назад

      Утухни спаммер

      0
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      Рейтинг: +1293

      Фанат Рубина 1 час назад

      а потом через неделю Бердыев станет тренером сочи. а через год сочи выигрывает чр и зенит скупает весь состав!!

      1
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      Рейтинг: +100

      ALEX TARAN > Фанат Рубина 11 минут назад

      Частично согласен...чр не возьмут,но будет интересно смотреть на КБ в Сочи...

      0
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      Рейтинг: -31

      Вальдемар IV > ALEX TARAN 2 минуты назад

      надо говорить не не возьмут а не позволят, в рашке именно так

      0
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      Рейтинг: +7070

      parevg 1 час назад

      Сочи Сочи, так и пишите Зенит-2, только в отличии от настоящего второго Зенита играет в РПЛ.
      Ну и 6 очков в копилку Зениту.

      2
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      ...
      Рейтинг: +665

      Джой > parevg 1 час назад

      Вот я не уверен что 6 очков.
      По мне так все наоборот будет. Сочи надерет нас)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1293

      Фанат Рубина > Джой 1 час назад

      ага ага только вот 3 очка вы уже получили!

      4
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      ...
      Рейтинг: +1067

      волчарик > parevg 1 час назад

      Естественно и еще у 6-7 команд по 6 очков.Впрочем как и Локо,ЦСКА,Краснодар.

      0
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      ...
      Рейтинг: +100

      ALEX TARAN > Фанат Рубина 9 минут назад

      И ещё 3получат...

      0
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      Рейтинг: +4518

      Persona_non_Grata > Джой 9 минут назад

      Не изображай из себя наивного чукотского юношу )))

      1
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      Рейтинг: +3903

      3a zenit 1 час назад

      Зенит 3

      1
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      Рейтинг: +11105

      slavutiq70 1 час назад

      И правда Сочи становится фарм клубом Зенита,,,

      2
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      ...
      Рейтинг: +2510

      Gek Dement > slavutiq70 1 час назад

      Фарм клуб все таки подразумевает что игроки оттуда могут на повышение пойти в основной клуб, а тут скорее все ушли на понижение, большинство уже врядли вернется в Зенит...

      2
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      ...
      Рейтинг: +38

      Frazaran > slavutiq70 1 час назад

      Фарм клуб наверно это чуть другое .. Челси и Витесс например ,отдают в аренду игроков не имеющих игровой практики .. а тут более сильная команда сплавляет балласт менее сильной . Ну и это все возможно , наверное все таки из за того что имеются связи , Контакты какие то .. ведь Сочи бывшее тосно ( ленинградская область )

      1
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      Рейтинг: +665

      Джой > Frazaran 1 час назад

      Сочи никакой связи с Тосно не имеет.
      Сочи - это бывшее Динамо СПБ, не более того.

      1
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      Рейтинг: +2510

      Gek Dement > Frazaran 1 час назад

      Сочи бывшее Динамо СПб..

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      Рейтинг: +2510

      Gek Dement > Джой 1 час назад

      Изо рта прямо у меня выхватил эти слова..))))

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      Рейтинг: +7070

      parevg > Frazaran 1 час назад

      Сочи это Динамо СПб, а Тосно прекратило существование.

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      Рейтинг: +38

      Frazaran > parevg 45 минут назад

      Точно . Спасибо что подправили ! Перепутал .. но все же суть одна )

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      Рейтинг: +100

      ALEX TARAN > Frazaran 5 минут назад

      Вообще-то Сочи это не Тосно,а Динамо СПб...

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