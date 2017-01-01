Sport.es: «Барселона» попросила Неймара не переходить в «Реал» и готовит новое предложение по нападающему

Так себе история .Причем отвечу так. Реалу лучше было бы купить неймара, и не потому что он классный футболист, но и для того, чтобы он не перешел в барсу. Потому что реал и так по своим трансферам проиграл, а тут проиграет еще на 3 года вперед , а то и на больше.
«Барселона» не прекращает попыток приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара.
По информации Sport.es, каталонцы попросили бразильца не принимать предложение «Реала», которое, как утверждает источник, почти в два раза выгоднее, чем у них. «Барселона» надеется, что футболист согласится на значительное снижение зарплаты ради своего возвращения в клуб.
Издание пишет, что «Реал» готов заплатить за 27-летнего игрока 120 миллионов евро плюс включить в сделку полузащитника Луку Модрича.
Руководство «Барселоны», в свою очередь, готовит новое предложение «ПСЖ» с включением в трансфер Филиппе Коутиньо.
Ранее сообщалось, что «Реал» начал предметные переговоры с парижанами по Неймару, а защитник «Барселоны» Жерар Пике призвал форварда публично заявить о своем желании вернуться в каталонский клуб.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.