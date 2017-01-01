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    Sport.es: «Барселона» попросила Неймара не переходить в «Реал» и готовит новое предложение по нападающему

    «Барселона» не прекращает попыток приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара.

    По информации Sport.es, каталонцы попросили бразильца не принимать предложение «Реала», которое, как утверждает источник, почти в два раза выгоднее, чем у них. «Барселона» надеется, что футболист согласится на значительное снижение зарплаты ради своего возвращения в клуб.

    Издание пишет, что «Реал» готов заплатить за 27-летнего игрока 120 миллионов евро плюс включить в сделку полузащитника Луку Модрича.

    Руководство «Барселоны», в свою очередь, готовит новое предложение «ПСЖ» с включением в трансфер Филиппе Коутиньо.

    Ранее сообщалось, что «Реал» начал предметные переговоры с парижанами по Неймару, а защитник «Барселоны» Жерар Пике призвал форварда публично заявить о своем желании вернуться в каталонский клуб.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8313

      DeStar 44 минуты назад

      Так себе история .Причем отвечу так. Реалу лучше было бы купить неймара, и не потому что он классный футболист, но и для того, чтобы он не перешел в барсу. Потому что реал и так по своим трансферам проиграл, а тут проиграет еще на 3 года вперед , а то и на больше.

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      Рейтинг: +2924

      Yev 1 час назад

      Еще лет семь этой Санта-Барбары у наконец-то этот сериал "Как богатые ушлёпли из руководства Барсы хотели девочку капризную вернуть"
      Реал, пожалуйста купи эту капризульку!

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      Рейтинг: +3902

      la verdad > Yev 1 час назад

      Не думаю, что руководство Реала читает твои комментарии. Попробуй письмо написать. На кастильском:)))

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