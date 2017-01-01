Sport.es: «Барселона» попросила Неймара не переходить в «Реал» и готовит новое предложение по нападающему

«Барселона» не прекращает попыток приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара.

По информации Sport.es, каталонцы попросили бразильца не принимать предложение «Реала», которое, как утверждает источник, почти в два раза выгоднее, чем у них. «Барселона» надеется, что футболист согласится на значительное снижение зарплаты ради своего возвращения в клуб.

Издание пишет, что «Реал» готов заплатить за 27-летнего игрока 120 миллионов евро плюс включить в сделку полузащитника Луку Модрича.

Руководство «Барселоны», в свою очередь, готовит новое предложение «ПСЖ» с включением в трансфер Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что «Реал» начал предметные переговоры с парижанами по Неймару, а защитник «Барселоны» Жерар Пике призвал форварда публично заявить о своем желании вернуться в каталонский клуб.