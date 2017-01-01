Журналист Айя: «Реал» начал предметные переговоры по трансферу Неймара

Журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес Айя в своем твиттере сообщил о старте переговоров между мадридским «Реалом» и представителями бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Реал» ведет активные переговоры по переходу футболиста, и пока они продуктивны, отмечает журналист. Если «ПСЖ» согласится на обсуждение трансфера форварда, то Неймар уже в ближайшее время может стать игроком мадридской команды.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил Неймара «Реалу», «МЮ» и «Ювентусу», клуб готов отдать бразильца в аренду.