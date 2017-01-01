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    Журналист Айя: «Реал» начал предметные переговоры по трансферу Неймара

    Журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес Айя в своем твиттере сообщил о старте переговоров между мадридским «Реалом» и представителями бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара.

    «Реал» ведет активные переговоры по переходу футболиста, и пока они продуктивны, отмечает журналист. Если «ПСЖ» согласится на обсуждение трансфера форварда, то Неймар уже в ближайшее время может стать игроком мадридской команды.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил Неймара «Реалу», «МЮ» и «Ювентусу», клуб готов отдать бразильца в аренду.

    • Бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.
    • Неймар провел за парижан 58 матчей, забил 51 гол и сделал 29 результативных передач.
    • Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: твиттер Хосе Альвареса Айя

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    Сегодня, 18:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +472

      FENIX-SL 30 минут назад

      интересно все таки посмотреть
      хоть и против думаю половина болельщиков Реала как минимум
      но деньги то не наши и мнение наше никому не нужно)
      а так по дешевке бы взять
      Винисиуса отправить в условную Боруссию пока что или в Англию куда то
      а через годик-два вернуть вместо пропиаренного

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