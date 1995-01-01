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    Пике – Неймару: «Ты должен сам заявить о желании перейти в «Барселону»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, обсуждал ли он с форвардом «ПСЖ» Неймаром возможность возвращения бразильца в каталонский клуб.

    «Естественно, мы общаемся, но Неймар должен сам сделать заявление, что хочет вернуться в «Барселону». Наши переписки – не для прессы. Неймар – мировая звезда футбола, которая хорошо знакома с нашим клубом и городом. Уверен, все бы выиграли от этого трансфера, но пока он остается игроком парижан», – сказал Пике.

    • Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» два года назад за 222 миллиона евро.
    • Его контракт с парижанами рассчитан еще на три сезона.

    Источник: Goal.com

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