Пике – Неймару: «Ты должен сам заявить о желании перейти в «Барселону»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, обсуждал ли он с форвардом «ПСЖ» Неймаром возможность возвращения бразильца в каталонский клуб.

«Естественно, мы общаемся, но Неймар должен сам сделать заявление, что хочет вернуться в «Барселону». Наши переписки – не для прессы. Неймар – мировая звезда футбола, которая хорошо знакома с нашим клубом и городом. Уверен, все бы выиграли от этого трансфера, но пока он остается игроком парижан», – сказал Пике.