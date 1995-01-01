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    «БИЗНЕС Online»: высока вероятность, что после Евро-2020 Черчесов возглавит «Спартак»

    По информации «БИЗНЕС Online», главный тренер сборной России Станислав Черчесов может следующим летом возглавить «Спартак».

    С высокой долей вероятности это произойдет после окончания чемпионата Европы-2020, когда у специалиста истечет контракт с РФС (договор также предусматривает возможность продления еще на два года).

    Инициатор приглашения Черчесова – владелец и председатель совета директоров москвичей Леонид Федун. В данный момент назначение тренера в «Спартак» невозможно по причине отказа вице-премьера РФ по спорту Ольги Голодец дать согласие на совмещение постов Черчесовым в национальной команде и клубе.

    Таким образом, Федун не будет сейчас увольнять Олега Кононова. Руководитель считает, что в настоящий момент тренер принимает на себя весь негатив в отношении к клубу, который в ином случае был бы направлен на самого Федуна.

    Черчесов возглавлял «Спартак» с июня 2007-го по август 2008 года, выиграв с командой серебряные медали РПЛ.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии12
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      Рейтинг: +17395

      Боцман59rus 10 минут назад

      Близко пастуха не подпускать к тарасовке...

      0
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      Рейтинг: +60

      Николай71 10 минут назад

      По мне он лучше Кононова в любом случае.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1616

      neveldomha 20 минут назад

      То есть министерство спорта уверено. что Черчесов лажанет на Евро 2020.

      0
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      Рейтинг: +296

      Lilipyt 38 минут назад

      Возглавит Спартак и уйдет через пол года

      -1
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      Рейтинг: +634

      spam2009 46 минут назад

      Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5614

      piligrim1986 56 минут назад

      до этого момента спартак может улететь в фнл/)))
      да и не думаю я, что страшнислав что-то изменит

      1
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      ...
      Рейтинг: +1715

      ухоженный крокодил > piligrim1986 47 минут назад

      Мало чтобы Спартак выскочил в ФНЛ, надо чтобы он с 13-14 вылетел, чтобы я от смеха обосрался(буду смотреть в туалете).
      =)))

      1
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      Рейтинг: +7960

      vka1970 57 минут назад

      Бег по граблям, национальный вид спорта в нашем руководстве.
      Твою ж мать ..........

      0
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      Рейтинг: +634

      spam2009 > vka1970 47 минут назад

      а на зубьях граблей в данном случае же стоят подписы Моцарта, Титова, Калиниченко. Тапа иди сюда наш сладкий

      0
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      Рейтинг: +11134

      bset 59 минут назад

      "Руководитель считает, что в настоящий момент тренер принимает на себя весь негатив в отношении к клубу, который в ином случае был бы направлен на самого Федуна."

      Если он реально так думает и считает своих болельщиков за дураков, то я даже не знаю...

      2
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      Рейтинг: +600

      andrebest4 1 час назад

      Да блин. У Федуна похоже припасено много грабель. На все случаи в жизни.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +984

      almanev 1 час назад

      Мало конфликтов в Спартаке, нужно брать Черчесова

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