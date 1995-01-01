«БИЗНЕС Online»: высока вероятность, что после Евро-2020 Черчесов возглавит «Спартак»

По информации «БИЗНЕС Online», главный тренер сборной России Станислав Черчесов может следующим летом возглавить «Спартак».

С высокой долей вероятности это произойдет после окончания чемпионата Европы-2020, когда у специалиста истечет контракт с РФС (договор также предусматривает возможность продления еще на два года).

Инициатор приглашения Черчесова – владелец и председатель совета директоров москвичей Леонид Федун. В данный момент назначение тренера в «Спартак» невозможно по причине отказа вице-премьера РФ по спорту Ольги Голодец дать согласие на совмещение постов Черчесовым в национальной команде и клубе.

Таким образом, Федун не будет сейчас увольнять Олега Кононова. Руководитель считает, что в настоящий момент тренер принимает на себя весь негатив в отношении к клубу, который в ином случае был бы направлен на самого Федуна.

Черчесов возглавлял «Спартак» с июня 2007-го по август 2008 года, выиграв с командой серебряные медали РПЛ.