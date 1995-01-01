Пюэль: «Хотел подписать Головина в «Лестер», но после успешного ЧМ за ним пришли топ-клубы. Он выбрал «Монако»

Бывший тренер «Лестера» Клод Пюэль рассказал, что хотел пригласить полузащитника «Монако» Александра Головина в свою команду, когда тот еще выступал за ЦСКА.

– Я долго следил за Головиным, когда был главным тренером «Лестера». Видел в нем очень интересного игрока, действительно хотел его подписать еще до того, как он перешел в «Монако». Но после успешного чемпионата мира за ним пришли топ-клубы, у него были разные предложения, но он выбрал «Монако».

– Как можете охарактеризовать игровые качества Александра?

– Лучшая позиция для Головина – один из трех центральных полузащитников в схеме с тремя нападающими. Он – не чистая «десятка» и не хавбек оборонительного плана. Может здорово играть как с мячом, так и без него, способен пробить, создать момент – обладает всеми необходимыми качествами для игры на половине поля соперника.

– Но за «Монако» он пока не зажег.

– Первый сезон вне России. Психологически ему было очень сложно. Думаю, в этом году он сможет доказать всем, насколько большой у него потенциал.