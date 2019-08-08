Лукаку перешел в «Интер». Клуб установил трансферный рекорд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку стал игроком «Интера».
В официальном твиттере клуба появилось видео с Лукаку, который одел форму «нерадзурри». «Интер – не для всех, и поэтому я здесь», – сказал бельгийский форвард.
Лукаку подписал контракт с «Интером» до июня 2024 года.
В четверг Лукаку прошел медосмотр для «Интера». Сообщалось, что сумма трансфера составит 65 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов. Это рекорд для клуба из Милана.
- Лукаку перешел в «Юнайтед» в июле 2017-го года из «Эвертона» за 84,7 миллиона евро.
- В 45 матчах прошлого сезона форвард забил 15 голов и отдал четыре ассиста.
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Источник: Официальный сайт «Интера»