Лукаку перешел в «Интер». Клуб установил трансферный рекорд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку стал игроком «Интера».

В официальном твиттере клуба появилось видео с Лукаку, который одел форму «нерадзурри». «Интер – не для всех, и поэтому я здесь», – сказал бельгийский форвард.

Лукаку подписал контракт с «Интером» до июня 2024 года.

В четверг Лукаку прошел медосмотр для «Интера». Сообщалось, что сумма трансфера составит 65 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов. Это рекорд для клуба из Милана.

Лукаку перешел в «Юнайтед» в июле 2017-го года из «Эвертона» за 84,7 миллиона евро.

В 45 матчах прошлого сезона форвард забил 15 голов и отдал четыре ассиста.