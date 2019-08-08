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    Лукаку перешел в «Интер». Клуб установил трансферный рекорд

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку стал игроком «Интера».

    В официальном твиттере клуба появилось видео с Лукаку, который одел форму «нерадзурри». «Интер – не для всех, и поэтому я здесь», – сказал бельгийский форвард.

    Лукаку подписал контракт с «Интером» до июня 2024 года.

    В четверг Лукаку прошел медосмотр для «Интера». Сообщалось, что сумма трансфера составит 65 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов. Это рекорд для клуба из Милана.

    • Лукаку перешел в «Юнайтед» в июле 2017-го года из «Эвертона» за 84,7 миллиона евро.
    • В 45 матчах прошлого сезона форвард забил 15 голов и отдал четыре ассиста.

    Источник: Официальный сайт «Интера»

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    08.08.2019 18:02
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 9 августа 2019, 15:12

      Да уж - мерда действительно не для всех.

      0
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      Рейтинг: +167

      k2-91 9 августа 2019, 10:20

      Ещё интереснее будет наблюдать за Интером Конте. Конте один из лучших тренеров мира и чем то же ему приглянулся Лукаку, который топ командам почти не забивает. Он его ещё в Челси хотел купить, значит видит в нём какие то качества, которые могут поднять его на топ уровень.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 августа 2019, 10:04

      Может заиграет в Италии новыми красками?

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 8 августа 2019, 21:30

      Качка впарили

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 8 августа 2019, 21:09

      Не уверен, что Интер сделал правильную покупку. Лукаку техничен и игру понимает, но с каждым годом он все медленнее. А в Серии А игра очень вязкая, там стоячему таранному форварду ничего не светит. Если он не сбросит вес, ему один путь - в Китай.

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      Рейтинг: +10

      chakrav768 > Вомбат 9 августа 2019, 10:14

      расскажи все это Лука Тони

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Вомбат 9 августа 2019, 10:26

      Джеко заиграл в Роме может и у Лукаку заиграет

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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 8 августа 2019, 19:42

      МЮ всегда играл в быстрый и легкий футбол. С Лукаку это было сложно. Нормальные деньги выручили за амбала.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar 8 августа 2019, 18:31

      Тут тогда становится вопрос.. Мю же никого не подпишет уже верно? ну сегодня последний день же? Тогда это потеря, пусть и не мега важная, но потеря.

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      Рейтинг: +55

      slayleks74 > DeStar 8 августа 2019, 19:04

      Теперь смогут только дозаявить свободного агента . Вудворд опять просрал ТО . Слухи о том , что на ТО было выделено 100 млн. похоже оказались правдой . С учётом продажи Лукаку , потратили 70-80 .

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > slayleks74 9 августа 2019, 10:29

      а свободный был Заболотный только так что опять сомнительный состав если учесть что Рашфорд порой звезду ловит надо было напа а теперь только продавать могут а смысл значит погба останется

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