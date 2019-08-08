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  • Лукаку перешел в «Интер». Клуб установил трансферный рекорд

Лукаку перешел в «Интер». Клуб установил трансферный рекорд

8 августа 2019, 18:02
12

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку стал игроком «Интера».

В официальном твиттере клуба появилось видео с Лукаку, который одел форму «нерадзурри». «Интер – не для всех, и поэтому я здесь», – сказал бельгийский форвард.

Лукаку подписал контракт с «Интером» до июня 2024 года.

В четверг Лукаку прошел медосмотр для «Интера». Сообщалось, что сумма трансфера составит 65 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов. Это рекорд для клуба из Милана.

  • Лукаку перешел в «Юнайтед» в июле 2017-го года из «Эвертона» за 84,7 миллиона евро.
  • В 45 матчах прошлого сезона форвард забил 15 голов и отдал четыре ассиста.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Интера»
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Италия Интер Манчестер Юнайтед Лукаку Ромелу
Комментарии (12)
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DeStar
1565278300
Тут тогда становится вопрос.. Мю же никого не подпишет уже верно? ну сегодня последний день же? Тогда это потеря, пусть и не мега важная, но потеря.
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Вомбат
1565287747
Не уверен, что Интер сделал правильную покупку. Лукаку техничен и игру понимает, но с каждым годом он все медленнее. А в Серии А игра очень вязкая, там стоячему таранному форварду ничего не светит. Если он не сбросит вес, ему один путь - в Китай.
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BlackMurder
1565289058
Качка впарили
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zigbert
1565334276
Может заиграет в Италии новыми красками?
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k2-91
1565335230
Ещё интереснее будет наблюдать за Интером Конте. Конте один из лучших тренеров мира и чем то же ему приглянулся Лукаку, который топ командам почти не забивает. Он его ещё в Челси хотел купить, значит видит в нём какие то качества, которые могут поднять его на топ уровень.
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_MATRIX_
1565352744
Да уж - мерда действительно не для всех.
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Artemka444
1565370432
Комментарий удален.
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