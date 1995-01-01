Главные новости дня. Нойштедтер перейдет в «Динамо», Руни станет играющим тренером «Дерби Каунти»

Арустамян: «Динамо» договорилось о контракте с Нойштедтером».

«Дерби Каунти» объявил о подписании Руни. Он перейдет в клуб через полгода и будет играющим тренером.

«Млада Болеслав»: «Комличенко работает с командой, несмотря на интерес «Локомотива». Переговоры идут».

Косиельни – игрок «Бордо».

«Бизнес Online»: «Рубин» сделал «Спартаку» предложение по Мельгарехо.

Данило прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом».

Головин: «Один из игроков «Монако» почти перешел в РПЛ в это межсезонье».

Sport.es: «ПСЖ» предложил Неймара «Реалу», «МЮ» и «Ювентусу». Клуб готов отдать бразильца в аренду.

«Спартак» купил правильного и сильного полузащитника. Но может его испортить