Косиельни – игрок «Бордо»

Не за горами завершение карьеры. Лучше это сделать на родине.
«Бордо» на официальном сайте объявил о переходе из «Арсенала» центрального защитника Лорана Косиельни.
Срок контракта 33-летнего игрока с французский клубом не называется.
Ранее сообщалось, что «Бордо» заплатит за футболиста 5 миллионов евро.
- Косиельни выступал за «Арсенал» с 2010 года.
- Защитник провел за лондонцев 353 матчей. забил 27 голов и сделал пять результативных передач.
Les supporters : «ANNONCE @6_LKOSCIELNY« !!!— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 6, 2019
Le CM :
Bienvenue Laurent pic.twitter.com/3op22QAzu1