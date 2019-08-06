Косиельни – игрок «Бордо»

«Бордо» на официальном сайте объявил о переходе из «Арсенала» центрального защитника Лорана Косиельни.

Срок контракта 33-летнего игрока с французский клубом не называется.

Ранее сообщалось, что «Бордо» заплатит за футболиста 5 миллионов евро.

Косиельни выступал за «Арсенал» с 2010 года.

Защитник провел за лондонцев 353 матчей. забил 27 голов и сделал пять результативных передач.