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    Косиельни – игрок «Бордо»

    «Бордо» на официальном сайте объявил о переходе из «Арсенала» центрального защитника Лорана Косиельни.

    Срок контракта 33-летнего игрока с французский клубом не называется.

    Ранее сообщалось, что «Бордо» заплатит за футболиста 5 миллионов евро.

    • Косиельни выступал за «Арсенал» с 2010 года.
    • Защитник провел за лондонцев 353 матчей. забил 27 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Бордо»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +72960

      zigbert 23 минуты назад

      Не за горами завершение карьеры. Лучше это сделать на родине.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      FENIX-SL 1 час назад

      ну наконец то
      минус один игрок в защите который служит лишь мишенью для прокидывания в очко

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +500

      GSmall > FENIX-SL 40 минут назад

      Ну да,это классно,услышать такое от чма,который даже не знает что такое 9 лет жизни в одном клубе

      0
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