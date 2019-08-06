The Telegraph: Косиельни перейдет в «Бордо» за 5 миллионов

Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни присоединится к «Бордо», сообщает The Telegraph.
Лондонский клуб согласился продать 33-летнего француза за 5 миллионов евро. Во вторник Косиельни пройдет медобследование в «Бордо».
Ранее сообщалось, что «Ренн» и «Арсенал» ведут переговоры по трансферу Косиельни.
- Защитник не поехал с командой в США на предсезонный сбор. ESPN сообщил, что это произошло из-за того, что игрок хотел продлить контракт с клубом, но не получил предложений от «Арсенала».
- Косиельни выступает за «канониров» с 2010 года. Он провел за клуб 353 матча, забил 27 голов и отдал пять ассистов.