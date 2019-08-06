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    The Telegraph: Косиельни перейдет в «Бордо» за 5 миллионов

    Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни присоединится к «Бордо», сообщает The Telegraph.

    Лондонский клуб согласился продать 33-летнего француза за 5 миллионов евро. Во вторник Косиельни пройдет медобследование в «Бордо».

    Ранее сообщалось, что «Ренн» и «Арсенал» ведут переговоры по трансферу Косиельни.

    • Защитник не поехал с командой в США на предсезонный сбор. ESPN сообщил, что это произошло из-за того, что игрок хотел продлить контракт с клубом, но не получил предложений от «Арсенала».
    • Косиельни выступает за «канониров» с 2010 года. Он провел за клуб 353 матча, забил 27 голов и отдал пять ассистов.

    Источник: The Telegraph

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