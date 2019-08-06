The Telegraph: Косиельни перейдет в «Бордо» за 5 миллионов

Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни присоединится к «Бордо», сообщает The Telegraph.

Лондонский клуб согласился продать 33-летнего француза за 5 миллионов евро. Во вторник Косиельни пройдет медобследование в «Бордо».

Ранее сообщалось, что «Ренн» и «Арсенал» ведут переговоры по трансферу Косиельни.