Арустамян: «Динамо» договорилось о контракте с Нойштедтером»

Комментатор, ведущий и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник сборной России Роман Нойштедтер близок к подписанию контракта с «Динамо».

Также он подтвердил, что москвичи почти завершили трансфер хавбека дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа. Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за 25-летнего немца 20 миллионов евро.

«Трансфер Максимилиана Филиппа из Дортмунда де-факто уже завершен. В ближайшее время он пройдет медосмотр (или уже проходит прямо сейчас) и подпишет контракт.

Но «Динамо» ищет усиление и в центр поля. Желательно игрока с российским паспортом. Кандидата было три: Роман Емельянов, Антон Швец и Роман Нойштедтер. В итоге клуб смог договориться с Нойштедтером. Сделка близка к закрытию. Скажу больше, Роман уже на базе в Новогорске», – написал Арустамян в телеграме.