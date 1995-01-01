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    Арустамян: «Динамо» договорилось о контракте с Нойштедтером»

    Комментатор, ведущий и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник сборной России Роман Нойштедтер близок к подписанию контракта с «Динамо».

    Также он подтвердил, что москвичи почти завершили трансфер хавбека дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа. Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за 25-летнего немца 20 миллионов евро.

    «Трансфер Максимилиана Филиппа из Дортмунда де-факто уже завершен. В ближайшее время он пройдет медосмотр (или уже проходит прямо сейчас) и подпишет контракт.

    Но «Динамо» ищет усиление и в центр поля. Желательно игрока с российским паспортом. Кандидата было три: Роман Емельянов, Антон Швец и Роман Нойштедтер. В итоге клуб смог договориться с Нойштедтером. Сделка близка к закрытию. Скажу больше, Роман уже на базе в Новогорске», – написал Арустамян в телеграме.

    • Последним клубом Нойштедтера был «Фенербахче», за который футболист выступал с 2016-го по 2019 год.
    • В активе 31-летнего игрока 12 встреч и один гол за сборную России.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13611

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Зер гут!

      0
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      Рейтинг: +1651

      zritelx 9 минут назад

      Если практически бесплатно, российский паспорт- защитник выученный, для нашей лиги выше среднего, для Динамо неплохой вариант.

      1
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      Рейтинг: +886

      PUZIAKA 23 минуты назад

      Ну такое

      0
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    • ...
      Рейтинг: +577

      ZAITZEFF2011 27 минут назад

      Нах он нужен...

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