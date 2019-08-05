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    Bild: «Динамо» купит форварда «Боруссии» Филиппа за 20 миллионов

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп станет игроком московского «Динамо», сообщает Bild.

    Бело-голубые заплатят за 25-летнего игрока 20 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что российский клуб готов предложить 18 миллионов евро за Филиппа. Также игроком интересуется «Айнтрахт».

    • Впервые об интересе «Динамо» к игроку сообщил немецкий офис Sky Sports. Агент игрока интерес опроверг.
    • В сезоне-2018/19 Филипп провел за «Боруссию» 23 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.
    • Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Bild

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    05.08.2019 19:05
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 августа 2019, 15:51

      Если разродится в Динамо голами ,то и цена на него не снизится.

      0
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      Рейтинг: +1969

      Niko 6 августа 2019, 07:16

      ощущение дежавю. Бабло рекой, средняя игра... дай бог не повторится

      0
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      Рейтинг: +600

      polozovs 6 августа 2019, 07:11

      Форвард со статистикой 23 игры 2 гола, за 20 млн.? Ну такое ...

      0
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      Рейтинг: +976

      Я - легенда 6 августа 2019, 03:00

      Давайте уже всю Боруссию в РПЛ купим )))

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 6 августа 2019, 00:01

      2гола за 23 матча, защитник у нас больше забивает, чем такой нап. 20 лямов- распил же.

      1
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 5 августа 2019, 23:10

      чувствуется рука опытных манагеров-распильщиков в стане команды, решили за полного бездаря-форварда хапнуть по-полной, с такими игрочками, можно и хохла не менять, в борьбе за зону вылета и это барахло сойдёт, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 5 августа 2019, 21:32

      Предложи Динамо половину этих денег Крыльям Советов за Соболева, они бы ему ещё бантик одели, так и так продадут, так зато наш парень и забивает поболее, в отличие от некоторых...

      3
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 5 августа 2019, 21:17

      за 23 матча забил 2 гола - нормально для динамиков, где Панченко из 12 ударов по воротам 0 в створ попадает, правда, дороговато за 20 лимонов-то...

      3
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 5 августа 2019, 20:41

      Просто-напростаки эпидемия какая то...
      Спартак,теперь Динамо....
      начинали скромно..Рауш - Нойшдедерер....
      теперь ловят уже тралом - Ширли....Филипки.....Через 3-4 тура
      Стопудово будет ясно ,who is who

      1
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      Рейтинг: +286

      Milaninho 5 августа 2019, 20:21

      Совсем спятили, ему цена 8-10

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