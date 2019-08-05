Bild: «Динамо» купит форварда «Боруссии» Филиппа за 20 миллионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп станет игроком московского «Динамо», сообщает Bild.

Бело-голубые заплатят за 25-летнего игрока 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что российский клуб готов предложить 18 миллионов евро за Филиппа. Также игроком интересуется «Айнтрахт».