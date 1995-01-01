«Бизнес Online»: «Рубин» сделал «Спартаку» предложение по Мельгарехо

Компенсация части зарплаты и предоставление игровой практики в РПЛ - это хорошие условия для игрока стабильно не попадающего в состав и неудержимо теряющего трансфертную стоимость.
Жадность фраера губит.)
«Рубин» пытается приобрести полузащитника московского «Спартака» Лоренцо Мельгарехо.
По информации «Бизнес Online», казанский клуб сделал «Спартаку» предложение об аренде 28-летнего игрока до конца сезона. Однако красно-белые требуют от «Рубина» 1-1,5 миллионов евро за аренду игрока.
В «Рубине» такую сумму считают завышенной. Кроме того, зарплата Мельгарехо, который получает в «Спартаке» 1,2 миллионов евро в год, в «Рубине» платить парагвайцу не готовы.
«Рубин» предлагал «Спартаку» отдать игрока в аренду бесплатно либо за маленькую компенсацию, казанский клуб хотел взять на себя 30% зарплаты футболиста. Москвичи отвергли такой вариант, поэтому прогресса в переговорах пока нет.
По информации РБК, «Спартак» заявлял парагвайцу, что больше не нуждается в его услугах.
- Мельгарехо перешел в «Спартак» из «Кубани» в феврале 2016 года за 4,5 миллиона евро.
- В составе красно-белых 28-летний футболист провел 98 матчей, забил 16 голов, сделал 11 результативных передач, выиграл РПЛ и Суперкубок России.