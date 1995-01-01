«Бизнес Online»: «Рубин» сделал «Спартаку» предложение по Мельгарехо

«Рубин» пытается приобрести полузащитника московского «Спартака» Лоренцо Мельгарехо.

По информации «Бизнес Online», казанский клуб сделал «Спартаку» предложение об аренде 28-летнего игрока до конца сезона. Однако красно-белые требуют от «Рубина» 1-1,5 миллионов евро за аренду игрока.

В «Рубине» такую сумму считают завышенной. Кроме того, зарплата Мельгарехо, который получает в «Спартаке» 1,2 миллионов евро в год, в «Рубине» платить парагвайцу не готовы.

«Рубин» предлагал «Спартаку» отдать игрока в аренду бесплатно либо за маленькую компенсацию, казанский клуб хотел взять на себя 30% зарплаты футболиста. Москвичи отвергли такой вариант, поэтому прогресса в переговорах пока нет.

По информации РБК, «Спартак» заявлял парагвайцу, что больше не нуждается в его услугах.