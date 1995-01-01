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    «Бизнес Online»: «Рубин» сделал «Спартаку» предложение по Мельгарехо

    «Рубин» пытается приобрести полузащитника московского «Спартака» Лоренцо Мельгарехо.

    По информации «Бизнес Online», казанский клуб сделал «Спартаку» предложение об аренде 28-летнего игрока до конца сезона. Однако красно-белые требуют от «Рубина» 1-1,5 миллионов евро за аренду игрока.

    В «Рубине» такую сумму считают завышенной. Кроме того, зарплата Мельгарехо, который получает в «Спартаке» 1,2 миллионов евро в год, в «Рубине» платить парагвайцу не готовы.

    «Рубин» предлагал «Спартаку» отдать игрока в аренду бесплатно либо за маленькую компенсацию, казанский клуб хотел взять на себя 30% зарплаты футболиста. Москвичи отвергли такой вариант, поэтому прогресса в переговорах пока нет.

    По информации РБК, «Спартак» заявлял парагвайцу, что больше не нуждается в его услугах.

    • Мельгарехо перешел в «Спартак» из «Кубани» в феврале 2016 года за 4,5 миллиона евро.
    • В составе красно-белых 28-летний футболист провел 98 матчей, забил 16 голов, сделал 11 результативных передач, выиграл РПЛ и Суперкубок России.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 09:46
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2543

      arzamas 3 минуты назад

      Компенсация части зарплаты и предоставление игровой практики в РПЛ - это хорошие условия для игрока стабильно не попадающего в состав и неудержимо теряющего трансфертную стоимость.
      Жадность фраера губит.)

      1
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      Рейтинг: +3199

      Klaido 6 минут назад

      хитрожопые тюбы: мы заберем бесплатно, а вы нам еще компенсируйте его зарплату))))

      1
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      Рейтинг: +10843

      slavutiq70 16 минут назад

      В **** от таких аренд,,,,,человек будет работать на одну команду а платить другая,,,,а ещё ведь может и забить и отнять очки у тех кто ему платит

      0
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      Рейтинг: +2283

      Рубинище > slavutiq70 12 минут назад

      А если игрока ни как не видят в составе, продать не могут, то лучше хотя бы 400 штук с экономить. и можно прописать, что с Спартаком на поле ни ни.

      2
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      Рейтинг: +10843

      slavutiq70 > Рубинище 11 секунд назад

      Конкретно в данном случае,,,игрока можно сдать в аренду ещё и получить прибыль и продать игрок не плохой,,,,,Думаю у Цорна получется это сделать,,,,как показывает его дела он может не плохо договариваться,

      0
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      Рейтинг: +20083

      gol_kak_sokol 40 минут назад

      Возьмите лучше Конана в аренду (бесплатно).

      0
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      Рейтинг: +16149

      VVM1964 1 час назад

      Рубин , что спонсора в лице Спартака пытается найти ? )))

      3
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      Рейтинг: +4325

      Старикан 1 час назад

      Хитрож.опые!

      2
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      Рейтинг: +2283

      Рубинище > Старикан 6 минут назад

      Попова же брали на таких же условиях, а Лоренсо всё равно не играет, хоть что то отбить можно. Не у всех команд ресурсные спонсоры, вот и предложили, что могут. Если есть варианты по лучше, то конечно... .

      0
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      Рейтинг: +5554

      piligrim1986 1 час назад

      ну правильно, по мнению пиджака мелказда и мирзов они ж лучше мельги

      3
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      Рейтинг: +772

      22 raza chemp > piligrim1986 59 минут назад

      А что толку от человека который лидер этого календарного года по не реализованным моментам, бегать по бровки и ташаев может с мелкадзе

      0
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      Рейтинг: +18521

      oyabun 1 час назад

      А в Спартаке разве есть острая необходимость сплавить Мельгарехо куда либо? Он Хороший игрок и нам самим нужен.

      9
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      Рейтинг: +1326

      алдан2014 1 час назад

      Игрок то не плохой,но что то не клеится у него.А Рубин некрасиво себя ведёт, всё хочет на халяву.У нас так несколько клубов в оплату,так и живут.Им топы в аренду по минимуму сдают хороших игроков.Так они и выживают

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7783

      vka1970 1 час назад

      Какое хорошее это слово - ХА-ЛЯ-ВА...

      9
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